Junior Fasano sconfitta dal Brixen

Terza sconfitta consecutiva per la Junior Fasano, superata ieri con un perentorio 40-26 al termine di una gara che ha visto la compagine biancazzurra in partita solo nel primo terzo della sfida. Dopo un avvio equilibrato infatti, con Flavio Messina e compagni sempre a contatto nel punteggio con i padroni di casa, gli ultimi 10’ della prima frazione facevano registrare un parziale di 8-1 a favore dei locali, che rientravano negli spogliatoi all’intervallo avanti sul 20-11. Subito il colpo, la formazione fasanese non riusciva a reagire nella ripresa e di fatto non rientrava mai in partita, con il team brissinese che allungava ulteriormente e chiudeva la contesa sul 40-26 a proprio favore. I ragazzi allenati da Francesco Ancona sono ora chiamati alla pronta reazione, attesa già nella Final8 di Coppa Italia in programma al PalaEstra di Siena nel prossimo week-end. La Junior Fasano esordirà venerdì nei quarti di finale alle 16.30 contro il Pressano, a sua volta reduce dalla batosta interna contro il Bozen, mentre in campionato il prossimo match è in calendario per il 29/02, quando nella palestra Zizzi giungerà il Siena e sarà importante tornare a muovere la classifica per allontanarsi quanto prima dalla zona retrocessione.

Tabellino

Brixen-Junior Fasano: 40-26 (20-11 p.t.)

Brixen: Basic 3, Brugger 3, Cutura 3, Di Giulio 3, Dorfmann 2, Hirber 1, Lazarevic 9,

Mitterutzner 4, Muhlogger 1, Pfattner, Pivetta 2, Ploner, Salcher 2, Schatzer 3, Wieland 4, Wierer. All.: Rudolf Neuner.

Junior Fasano: Angeloni, Angiolini 6, Bargelli 2, Beharevic, Colella 1, Knezevic 4, Messina 3, Notarangelo, Palmisano, Pavani, Pignatelli 6, Pugliese 4. All.: Francesco Ancona.

Arbitri: Zancanella-Testa.

Risultati 3^ giornata di ritorno: Cassano Magnago-Conversano 29-24, Siena-Gaeta 31-20, Trieste-Fondi 29-23, Brixen-Junior Fasano 40-26, Merano-Cologne 26-23, Eppan-Sassari

24-26, Pressano-Bozen 19-33.

Classifica: Conversano 30, Bozen 28, Cassano Magnago 27, Siena 26, Sassari 25, Brixen

24, Pressano 17, Merano 16, Junior Fasano 13, Fondi 11, Gaeta, Eppan e Trieste 10,

Cologne 5.

Prossimo turno (29/02): Fondi-Brixen, Sassari-Trieste, Junior Fasano-Siena, Merano- Eppan, Conversano-Pressano, Gaeta-Bozen, Cologne-Cassano Magnago.

Coppa Italia (PalaEstra – Siena)

Quarti di finale (21.02): 14.30 Conversano-Cassano Magnago (A), 16.30 Pressano-Junior Fasano (B), 18.30 Bozen-Brixen (D), 20.30 Siena-Trieste (C).

Semifinali (22.02): 18.30 A-D, 20.30 B-C.

Finali (23.02): 14.30 3°posto, 18.30 1° posto.