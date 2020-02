Trasferta a Bressanone per la Junior Fasano

Ultimo impegno di campionato prima della Final8 di Coppa Italia per la Junior Fasano, in campo oggi alle 19 contro il Brixen, attualmente sesto in classifica con 22 punti, nove in più rispetto alla compagine pugliese.

Dovrà rinunciare all’infortunato Paolo De Santis il tecnico biancazzurro Francesco Ancona, che punta nell’ostica trasferta alto- atesina ad un cambio di passo dopo le due sconfitte consecutive rimediate contro Eppan e Cassano Magnago. Non sarà semplice, vista anche la forza tra le mura amiche del team brissinese, a sua volta sconfitto nell’ultimo turno in casa della capolista Conversano, ma per la squadra fasanese sarebbe importante far bene nel match di domani, sia per evitare di essere nuovamente coinvolti nella lotta per la permanenza in Serie A, sia per giungere al meglio alla rassegna in programma a Siena dal 21 al 23 febbraio prossimi.

Dirigerà la partita, che sarà trasmessa in diretta su www.pallamano.tv, la coppia arbitrale Roberto Zancanella-Daniele Testa, con il quadro della quinta giornata di ritorno completato dalle sfide Pressano-Bozen, Siena-Gaeta, Merano-Cologne, Cassano Magnago-Conversano, Eppan-Sassari, Trieste-Fondi.