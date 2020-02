Cassano Magnago vittorioso sulla Junior Fasano

Va al Cassano Magnago il posticipo domenicale della 4^ giornata di ritorno della Serie A, vittorioso per 25-22 nella palestra Zizzi sulla Junior Fasano. Match per lunghi tratti equilibrato, ma padroni di casa praticamente costretti a rincorrere per tutto il match gli ospiti, avanti già sul + 4 all’11’ (2-6). Coach Francesco Ancona chiamava subito time-out e la formazione biancazzurra dimezzava lo svantaggio (6-8 al 16’), ma nel finale della prima frazione la compagine lombarda ripristinava il precedente gap, rientrando negli spogliatoi all’intervallo avanti sul 9-13. Il Cassano Magnago allungava ulteriormente in principio di ripresa, toccando il +6 al 2’ (9-15), ma spinti dal sostegno dei calorosi tifosi fasanesi e da una lunga serie di fasi offensive in sette uomini, Flavio Messina e compagni ricucivano sino al -2 (17-19 al 45’). Nei momenti cruciali dell’incontro però la Junior commetteva alcuni decisivi errori, vanificando ogni chance di agganciare definitivamente gli ospiti, che negli ultimi minuti si rimettevano a distanza di sicurezza, chiudendo sul definitivo 22-25.

«Abbiamo pagato un brutto inizio di gara – dichiara il tecnico Francesco Ancona a fine incontro – ma abbiamo avuto una reazione da grande squadra nel secondo tempo. Purtroppo però una grossa ingenuità della panchina nel momento più importante della panchina non ci ha permesso di recuperarla. Continuiamo il nostro percorso di crescita e pensiamo alla sfida di sabato prossimo a Bressanone».

Tabellino

Junior Fasano-Cassano Magnago: 22-25 (9-13 p.t.)

Junior Fasano: Pavani, Angiolini 1, Grassi 2, P. De Santis, Angeloni, Colella, Pugliese 3, Palmisano, Notarangelo, Messina 2, L. De Santis 2, Errico, Beharevic 1, Knezevic 9, Pignatelli 1, Bargelli 1. All.: Francesco Ancona.

Cassano Magnago: Ilic, Scisci, Fantinato, Moretti 7, Monciardini, Saitta 3, La Mendola 2, Bassanese 1, Marzocchini 4, Dolic 2, Possamai 2, Dorio, Bortoli 3, Savini 1. All.: Davide Kolec.

Arbitri: Cardone-Cardone.

Risultati 3^ giornata di ritorno: Fondi-Eppan 25-23, Sassari-Merano 26-22, Bozen-Siena 30-21, Conversano-Brixen 36-30, Gaeta-Pressano 20-19, Cologne-Trieste 26-26, Junior

Fasano-Cassano Magnago 22-25.

Classifica: Conversano 30, Bozen 26, Cassano Magnago 25, Siena 24, Sassari 23, Brixen

22, Pressano 17, Merano 14, Junior Fasano 13, Fondi 11, Gaeta ed Eppan 10, Trieste8,

Cologne 5.

Prossimo turno: Cassano Magnago-Conversano, Siena-Gaeta, Trieste-Fondi, Brixen- Junior Fasano, Merano-Cologne, Eppan-Sassari, Pressano-Bozen.