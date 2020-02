Junior Fasano in campo oggi contro il Cassano Magnago

Sarà nuovamente impegnata nel posticipo la Junior Fasano, che tornerà in campo nella palestra Zizzi oggi domenica 9 febbraio ospitando il Cassano Magnago, con fischio d’inizio alle ore 16.

Obiettivo chiaro è quello di dimenticare la sconfitta e la brutta prestazione di Appiano dello scorso turno, puntando a tornare immediatamente alla vittoria contro la forte compagine lombarda, vittoriosa all’andata, attualmente quarta in graduatoria e reduce dal successo interno di misura sul Gaeta per 24-23. L’intero organico del team fasanese tornerà domenica a disposizione del coach Francesco Ancona, il quale oltre a spronare i suoi ragazzi per proseguire nella risalita della graduatoria in campionato, punta al raggiungimento della miglior condizione possibile della rosa biancazzurra in vista della Final8 di Coppa Italia, in programma a Siena dal 21 al 23 febbraio prossimi. Far bene con il Cassano Magnago, ed anche a Bressanone nel prossimo turno, indubbiamente potrebbe dare la spinta giusta a Flavio Messina e compagni in vista della rassegna toscana, ma occorre pensare ad una partita per volta senza cadere negli errori visti contro l’Eppan.

Dirigerà il match la coppia arbitrale Ciro Cardone-Luciano Cardone, con il quadro della quarta giornata di ritorno completato dalle sfide Bozen-Siena, GaetaPressano, Sassari-Merano, Cologne-Trieste, Fondi-Eppan e Conversano-Brixen.