Si ferma ad Appiano la striscia di risultati utili della Junior Fasano, sconfitta dall’Eppan per 40-35 al termine di una gara condotta dai padroni di casa senza soluzione di continuità sin dalle fasi conclusive della prima frazione. Restava infatti in partita solo nei 20’ iniziali il team biancazzurro, avanti sul 4-5 all’8’ e sotto di una rete al 21’ (12-11), prima dell’accelerazione dei locali, che in meno di 5’ allungavano fino al 18-11 con un break di 6-0, rientrando negli spogliatoi all’intervallo sul +7 (21-14). Il vantaggio nella ripresa toccava anche i 10 goal di scarto (27-17 al 39’), con la Junior che priva di Leo De Santis, Paolo De Santis e Zeljko Beharevic (quest’ultimo presente solo a referto), faticava a reagire e solo nei minuti conclusivi rendeva meno amaro il gap, non andando però oltre il -4 (35- 31 al 55’). L’incontro si concludeva così sul 40-35 a favore dell’Eppan, con Flavio Messina e compagni che invece devono prontamente dimenticare la battuta d’arresto in terra alto- atesina e pensare già al match della prossima giornata, che vedrà i fasanesi in campo nuovamente di domenica alle ore 16, quando nella palestra Zizzi giungerà il Cassano Magnago.

«Siamo stati disastrosi oggi, un capitolo da chiudere subito», le uniche dichiarazioni a fine partita del tecnico Francesco Ancona.

Tabellino

Sparer Eppan-Junior Fasano: 40-35 (21-14 p.t.)

Sparer Eppan: Arsenic 10, Borotolot, Brantsch 5, Lang, Nicoloussi-Leck, Oberrauch 5, M. Pircher 5, A. Pircher, Raffl 1, Semikov 13, Morandel, Prentki, Wiedenhofer 1, Unterhauser. All.: Milijan Gagovic.

Junior Fasano: Angeloni, Angiolini 6, Bargelli 5, Beharevic, Colella, Errico 1, Knezevic 10, Messina, Notarangelo 3, Palmisano, Pavani, Pignatelli 2, Pugliese 8. All.: Francesco Ancona.

Arbitri: Corioni-Falvo.

Risultati 3^ giornata di ritorno: Sassari-Cologne, 34-25, Trieste-Conversano 30-31, Brixen-Bozen 25-26, Merano-Fondi 28-28, Pressano-Siena 27-22, Cassano Magnago-

Gaeta 24-23, Eppan-Junior Fasano 40-35.

Classifica: Conversano 28, Bozen e Siena 24, Cassano Magnago 23, Brixen 22, Sassari 21,

Pressano 17, Merano 14, Junior Fasano 13, Eppan 10, Fondi 9, Gaeta 8, Trieste 7, Cologne 4.

Prossimo turno: Fondi-Eppan, Sassari-Merano, Bozen-Siena, Conversano-Brixen, Gaeta- Pressano, Cologne-Trieste, Junior Fasano-Cassano Magnago.