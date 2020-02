Impegno in casa dell’Eppan per la Junior Fasano

Nuovo impegno in terra alto-atesina per la Junior Fasano, che domenica prossima, 2 febbraio, affronterà in trasferta l’Eppan nel posticipo 3^ giornata di ritorno del massimo campionato nazionale di pallamano.

Priva dello squalificato Paolo De Santis, ma con Zeljko Beharevic di nuovo tra i convocati dopo l’infortunio rimediato a Sassari a dicembre, la formazione biancazzurra desidera proseguire con la serie di risultati utili avviata con il pareggio di Merano e con il successo casalingo sul Trieste, pur consciadelle difficoltà della sfida in programma nella palestra Raiffeisen di Appiano. La locale compagine infatti, nonostante le sconfitte rimediate nelle ultime due gare contro Bozen e Siena, è cresciuta molto rispetto all’avvio della stagione, quando fu superata nella palestra Zizzi da Flavio Messina e compagni per 32-27. Grazie anche ai rinforzi giunti in corso d’opera, l’Eppan è risalito nella graduatoria abbandonando l’ultimo piazzamento e dando filo da torcere anche alle squadre più attrezzate del torneo, con il chiaro intento di uscire quanto prima dalla lotta salvezza. Si preannuncia dunque una gara piuttosto accesa quella di domenica, che avrà inizio alle ore 16 e sarà arbitrata dai sig.ri Matteo Corioni e Pierluigi Falvo. Tutte in programma domani invece le restanti gare di giornata: Pressano-Siena, Sassari-Cologen, Brixen-Bozen, Cassano Magnago-Gaeta, Merano-Fondi e Trieste-Conversano.

Questa invece la classifica dopo il recupero di mercoledì tra Eppan e Bozen, conclusosi sul 24-35: Conversano 26, Siena 24, Bozen e Brixen 22, Cassano Magnago 21, Sassari 19, Pressano 15, Merano e Junior Fasano 13, Fondi, Eppan e Gaeta 8, Trieste 7, Cologne 4.