La Junior torna nella palestra Zizzi ospitando il Trieste

Ripartito il campionato lo scorso week-end con il pareggio della Junior a Merano, torna tra le mura amiche la compagine fasanese, che oggi, sabato 25 gennaio, ospiterà il Trieste. La gara d’andata si concluse con il successo del team biancazzurro, unico esterno finora, per 28-26, ma la formazione giuliana, al cinquantesimo anno di attività, è fortemente motivata a risalire la graduatoria nel girone di ritorno, allontanandosi dalla zona retrocessione. Si prospetta dunque un incontro ostico per Flavio Messina e compagni, comunque pronti a far bene ed a proseguire con il processo di crescita intrapreso già dalla fine del 2019.

Il match tra Junior Fasano e Trieste avrà inizio alle ore 19, sarà arbitrato dai sig.ri Marcello Carrino e Stefano Pellegrino, e sarà trasmesso in diretta streaming su www.pallamano.tv .

Il quadro completo della 2^giornata di ritorno: Siena-Eppan, Fondi-Cologne, Bozen- Cassano Magnago, Conversano-Sassari, Junior Fasano-Trieste, Pressano-Brixen, Gaeta- Merano.

Negli scorsi giorni è stato inoltre definito il programma completo della Final8 di Coppa Italia, in calendario al PalaEstra di Siena dal 21 al 23 febbraio prossimi. La formazione allenata da Francesco Ancona esordirà nella competizione ai quarti di finale contro il Pressano alle ore 16.30, con l’eventuale semifinale alle ore 20.30 del secondo giorno di torneo contro la vincente di Siena-Trieste.