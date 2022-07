Junior Fasano, tra i pali arriva Alessandro Leban

È un portiere il quarto rinforzo della Junior Fasano in vista della Serie A Gold 2022/23: si tratta di Alessandro Leban, classe ’98, nativo di Bologna, dove è pallamanisticamente cresciuto, esordendo nel massimo campionato con lo United. L’atleta emiliano ha poi difeso i pali di Siena e Sassari, dove lo scorso anno ha vinto la Coppa Italia.

A livello giovanile, Leban ha conquistato due titoli nazionali (Under 14 ed Under 18 con il Bologna United), e diversi premi personali, vestendo anche in diverse circostanze la maglia azzurra.