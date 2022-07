La Junior Fasano iscritta alla EHF European Cup

È stata diramata nella mattinata del 12 luglio, la lista dei team iscritti alla European Cup 2022/23, e tra questi figura la Junior Fasano, che torna dunque in Europa dopo la doppia partecipazione in Champions League ed EHF Cup del 2014/15 e le diverse rinunce delle stagioni successive.

La compagine biancazzurra, così come il Conversano, entreranno nella competizione nel secondo turno, in programma tra il 29 e 30 ottobre (andata), ed il 5 e 6 novembre (ritorno). L’avversario sarà stabilito con il sorteggio previsto per il 20 settembre, dopo il primo turno che tra le altre vedrà in campo anche Sassari e Bressanone.

Nella giornata di lunedì invece il Consiglio Federale della FIGH ha comunicato la lista delle quattordici squadre che dal prossimo 3 settembre si affronteranno nella Serie A Gold. Assente il Trieste, che ha rinunciato all’iscrizione e ripartirà dalla Serie A Silver, al suo posto la squadra federale Campus Italia, costituita da prospetti under di interesse nazionale, lo scorso anno sesta nel girone B di Serie A2. Nei prossimi giorni saranno diramati i calendari.