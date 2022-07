Erik Östling nuovo pivot della Junior Fasano

Si conferma proficuo l’asse con la Svezia e con l’amico Darko Pranjic per la Junior Fasano, che annuncia l’arrivo del pivot Erik Östling. Classe ’94, 190 cm per 110 kg, l’atleta svedese proviene dallo Skanela (seconda divisione del campionato di casa) con i cui colori ha realizzato 113 reti nella stagione appena conclusa.

In passato Östling ha giocato anche per l’Alingsås (club nel quale è cresciuto) e per il Ricoh in prima serie, e per il Tyresö nel campionato cadetto, partecipando anche da protagonista nel 2015 ai mondiali Under 21 in Brasile con la propria nazionale.