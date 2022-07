Terzo arrivo in casa Junior Fasano, tesserato lo svedese Kaspar Jansson

Terzo arrivo in casa Junior Fasano, che annuncia il tesseramento dello specialista difensivo svedese Kaspar Jansson, classe ’94. Il terzino sinistro scandinavo, lo scorso anno in Italia con il Pressano, ha precedentemente giocato in patria nella locale seconda divisione con la Amo Handboll.

«Non vedo l’ora di indossare la maglia della Junior Fasano, club che ha l’ambizione di vincere il campionato – dichiara Jansson – Giocare davanti a tifosi così calorosi, nel nuovo palazzetto, ci darà indubbiamente una grande spinta per lottare per il titolo. Di mio porterò tanta energia e spirito combattivo, e spero di aiutare la squadra il più possibile».