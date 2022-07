Junior Fasano, in biancazzurro Pablo Gaston Cantore

È l’italo-argentino Pablo Gaston Cantore il primo nuovo volto della Junior Fasano 2022/23. Il classe ’97, di ruolo ala sinistra, ha giocato nella scorsa stagione per il Balonmano Ciudad Algeciras, nella terza serie spagnola, dopo aver indossato in passato le maglie dell’Handball Ward in patria (collezionando anche numerose presenze nelle selezioni nazionali giovanili), del Noci e del Cologne in Italia, e del Balonmano Burgos in Spagna.