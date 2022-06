Convocazioni azzurre per la Junior Fasano

Si tinge d’azzurro la Junior Fasano, che vede quattro atleti della rosa impegnati con le maglie di due delle rappresentative nazionali italiani. Nello specifico si tratta di Davide Notarangelo, Filippo Angiolini, Gianluca Grassi e Leonardo Boggia.

I primi due citati sono stati convocati dal tecnico Pasquale Maione nella selezione di beach handball, impegnata tra Sicilia e Spagna in una serie di tornei preparatori in vista delle qualificazioni agli EHF Euro 2023, in programma dal 7 al 10 luglio prossimi a Praga (Repubblica Ceca).

Per Grassi e Boggia invece è giunta la convocazione dal direttore tecnico Riccardo Trillini nella rappresentativa Under 18, in ritiro a Chieti per iniziare a preparare al meglio gli M18 EHF Euro, in calendario dal 4 al 14 agosto prossimi a Podgorica (Montenegro).