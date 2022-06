Emiliano Franceschetti lascia la Junior Fasano

La Junior Fasano comunica che, per ragioni personali, l’atleta Emiliano Franceschetti non resterà nel club biancazzurro.

La società presieduta da Francesco Renna ringrazia il pivot argentino per il prezioso apporto alla causa nelle ultime due stagioni, auspicando che le strade si possano rincrociare in futuro.

«Sto provando le stesse forti emozioni che ho provato andando via dall’Argentina - dichiara Franceschetti - Sono stati due anni meravigliosi, in cui sono nate tante amicizie e si è creato un legame molto forte con la società. Oggi, purtroppo, dovendomi trasferire in Spagna, è il momento dei saluti, ma chissà nei prossimi anni se ci sarà la possibilità in un ritorno. Grazie a tutti, dal primo all’ultimo e forza Junior sempre».