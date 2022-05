La Junior sfida il Conversano per allungare a Gara 3 la serie delle Finali Scudetto

Match da dentro o fuori domani alle 19.30 nella palestra Zizzi per la Junior Fasano, che ospiterà il Conversano in Gara 2 delle Finali Scudetto 2021/22.

Dopo il 31-24 a favore del team biancoverde mercoledì scorso al Pala San Giacomo in Gara 1, sarà infatti obbligatorio vincere per Flavio Messina e compagni per allungare la serie a Gara 3, eventualmente in programma martedì 31 maggio alle 20 nel fortino fasanese. Considerata la forza dell’avversario, non sarà certo semplice per la compagine biancazzurra pareggiare i conti, ma il calore del pubblico e la tempra proverbiale dei ragazzi allenati da Francesco Ancona possono spingere la squadra all’impresa: «Abbiamo subito messo da parte Gara 1 – dichiara il coach della Junior – anche perché eravamo consapevoli dell'alto coefficiente di difficoltà della stessa. Siamo ora al match del “dentro o fuori”, quelle partite che tutti vorrebbero giocare, e mi sento di dire che siamo pronti e carichi. Così come a Conversano per loro, domani a Fasano sappiamo che sugli spalti ci sarà il nostro ottavo uomo in campo, e non vogliamo deludere i nostri tifosi».

La partita, che sarà trasmessa gratuitamente sul portale ElevenSports, sarà arbitrata dai sig.ri Stefano Riello e Niccolò Panetta.