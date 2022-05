Va meritamente al Conversano Gara 1 delle Finali Scudetto, con la Junior sconfitta per 31-24 al termine di un match sempre guidato dai padroni di casa.

Davanti ai 2000 spettatori del Pala San Giacomo (di cui circa 300 fasanesi), l’equilibro persisteva solo in avvio (3-3 al 7’) con la compagine biancoverde che subito piazzava un break di 5-0 (8-3 al 14’) che stordiva Flavio Messina e compagni. Sfruttando gli errori offensivi del team ospite, gli uomini di Tarafino colpivano ripetutamente in ripartenza la Junior, che chiudeva la prima frazione sotto di 8 goal (17-9 il parziale all’intervallo).

Toccato il -10 al 36’ (20-10), l’incerottato team biancazzurro provava con orgoglio a rientrare in partita, senza però andare mai oltre il -7 (20-13 al 39’, 26-19 al 52’). Il Conversano controllava così abbastanza agevolmente l’incontro, conquistando la sfida con il definitivo 31-24.

Ceduta Gara 1 agli avversari, i ragazzi di Francesco Ancona, fortemente ed amorevolmente incitati dai propri tifosi a fine gara, avranno modo di riscattarsi domenica in Gara 2 nella palestra Zizzi, con fischio d’inizio alle 19.30. Occorrerà vincere, con qualsiasi punteggio, per portare la serie a Gara 3 (eventualmente in programma sempre a Fasano alle 20 di martedì 31 maggio).

«Ci sta che una squadra giovane come la nostra paghi l’impatto a partite come questa – ha dichiarato a fine derby il coach fasanese – ma dalle difficoltà sappiamo tirar fuori il meglio e ci faremo trovare pronti per il ritorno tra le mura amiche. Dobbiamo ripartire dalla reazione della ripresa, dopo il primo tempo con tanti regali al Conversano. Sono sicuro che sarà un’altra partita, grazie anche al sostegno del nostro pubblico».

Tabellino

Conversano-Junior Fasano: 31-24 (17-9 p.t.)

Conversano: Di Caro, Moretti 2, Sciorsci, Giannoccaro 3, Degiorgio 3, Di Giandomenico, Nelson 1, Possamai 3, Alfarano, Rossetto 5, Rossi, Saitta 1, Lupo 2, Abdurahmanovic 2, Radovcic 9. All.: Alessandro Tarafino.

Junior Fasano: Sibilio, Grassi, Angiolini 5, Angeloni, Boggia 2, Sperti, Pugliese 2, Notarangelo 1, Messina 1, Franceschetti 3, D. Vinci, Beharevic, Lapadula, Pinto, V. Vinci, Jarlstam 10. All.: Framcesco Ancona.

Arbitri: Dionisi-Maccarone.