Cresce sempre più l’attesa per le Finali Scudetto tra Junior Fasano e Conversano

Si partirà nel Pala San Giacomo alle ore 20 di mercoledì, 25 maggio, con le Finali dei Play-Off Scudetto della Serie A Beretta 2021/22 tra Junior Fasano e Conversano. La compagine barese, campione in carica, ha superato nelle semifinali il Sassari (32-27 esterno, 24-23 casalingo) e si presenta in gran forma a Gara 1 dell’atto conclusivo della stagione. I biancazzurri, pur incerottati, hanno da par loro dato dimostrazione di avere grande cuore nel doppio confronto con il Bressanone (27-27 in terra alto-atesina, 26-25 tra le mura amiche), e proveranno indubbiamente a dar filo da torcere ai quotati avversari, con la possibilità di poter poi giocare, grazie al miglior piazzamento in regular season, Gara 2 ed eventuale Gara 3 nella Palestra Zizzi. Tre i precedenti stagionali, con un successo a testa in campionato ed una vittoria del Conversano in Coppa Italia, mentre risale al 2017/18 l’ultima, e prima di oggi unica, sfida per assegnare lo Scudetto tra le due compagini pugliesi (con successo fasanese per 2-1 nella serie conclusasi al Pala Wojtyla di Martina Franca).

«Ci apprestiamo a disputare una finale che è il giusto coronamento per questi due anni – dichiara coach Francesco Ancona – ed a questo punto, visti il carattere e la forza straordinaria del gruppo, non vogliamo più fermarci, avendo già dimostrato di saper reagire a tutti gli ostacoli che possono capitare nel corso della stagione. Sapevamo dall’inizio che il Conversano sarebbe stata la squadra da battere, quindi ora non possiamo far altro che provare a farlo».

La partita, che sarà trasmessa gratuitamente sul portale ElevenSports, sarà arbitrata dai sig.ri Carlo Dionisi e Stefano Maccarone.

Per assistere invece dal vivo all’incontro, i sostenitori della Junior potranno acquistare il proprio tagliando, al costo di 5€, direttamente al botteghino del Pala San Giacomo.

In occasione di Gara 2 e di eventuale Gara 3 si è infine stabilito che i tifosi conversanesi avranno a disposizione 50 biglietti, la cui vendita sarà curata direttamente dalla società biancoverde.