La Junior ospita il Bressanone per guadagnare le finali scudetto

Grande attesa per la sfida delle 19 di domani, sabato 21 maggio, tra Junior Fasano e Bressanone, valida per Gara 2 delle semifinali dei Play-Off scudetto. Dopo il 27-27 di mercoledì scorso in terra alto-atesina, chi tra le due avversarie avrà la meglio nel match della palestra Zizzi andrà a giocarsi le finali per il titolo, con l’eventualità di assistere a Gara 3 alle 18 di domenica, sempre in Puglia, che si concretizzerà esclusivamente in caso di nuovo pareggio.

Il pubblico biancazzurro ha risposto alla chiamata esaurendo in pochi minuti i limitati biglietti a disposizione (per questo motivo il botteghino sarà chiuso sia nella prevendita odierna che domani prima della gara), e certamente la tifoseria fasanese sarà importante per supportare Flavio Messina e compagni contro il forte e completo roster brissinese allenato da Davor Cutura.

«Mercoledì abbiamo disputato una buona gara, soprattutto in fase difensiva e sicuramente gli infortuni hanno influito sul risultato finale – dichiara coach Francesco Ancona – A questo punto non è più tempo di fare i conti, entrambe le squadre domani hanno la possibilità di chiudere il discorso qualificazione alla finale e noi vogliamo sfruttare al massimo il fattore campo. Siamo pronti, cercheremo fino alla fine di recuperare tutti e, comunque vada, sono sicuro che giocheremo un’altra grandissima partita».

La partita tra Junior Fasano e Bressanone, visibile gratuitamente in diretta streaming sul portale ElevenSports, sarà arbitrata dai sig.ri Ciro e Luciano Cardone. Sul fronte opposto del tabellone si affronteranno, sempre alle 19, Conversano e Sassari, con il team barese che parte dal 32-27 maturato a proprio favore in terra sarda.