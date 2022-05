Via alla prevendita dei biglietti per Junior Fasano-Bressanone

Sarà avviata nella serata di oggi la prevendita per assistere alla sfida tra Junior Fasano e Bressanone, valida per Gara 2 delle semifinali dei Play-Off Scudetto.

Ricordando che sussiste l’obbligo di indossare sempre la mascherina di tipo FFP2, i tagliandi saranno disponibili oggi, giovedì 19 maggio, dalle 19 alle 20.30, e domani, venerdì 20 maggio, sempre nella stessa fascia oraria, nella palestra Zizzi.

Vista la copiosa richiesta, si consiglia di premunirsi in anticipo del titolo di accesso, al prezzo unico di 5€, stante la possibilità che il botteghino sia chiuso sabato in occasione della gara, qualora dovessero terminare in anticipo i limitati posti a disposizione.