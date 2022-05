Arriva la quinta vittoria consecutiva per l’Innotech Serra Fasano che, davanti al folto pubblico presente nella palestra Zizzi, supera con autorità la Pallamano Crotone e chiude la stagione al secondo posto del campionato di Serie B maschile - Area 8. Partenza a tutto gas per la Innotech che già a metà primo tempo scava il solco che le permetterà di gestire l’intero match. Il Crotone prova a reagire e accorcia le distanze grazie anche alla scarsa vena dei fasanesi dai sette metri, si va così al riposo con tre reti di vantaggio per la Innotech (15-12). Nel secondo tempo, i fasanesi tornano in campo con la stessa determinazione d’inizio gara, tanto che a metà della seconda frazione il vantaggio (+10) è praticamente incolmabile per gli avversari. Da quel momento l’incontro procede sui binari dell’equilibrio con il Crotone che nei minuti finali riduce leggermente il gap e la sirena fissa il risultato finale sul 32-24 per la Innotech Serra Fasano.

LA PARTITA

Avvio di gara perfetto dei ragazzi di coach Cassone che dopo i primi minuti di gioco conducono già 4-0, il Crotone prova a reagire ma la Innotech non si fa intimorire, incrementa il vantaggio (8-2) e coach Cusato decide di chiamare time out. Il time out sembra far bene ai calabresi che accorciano le distanze ma la Innotech continua ad essere padrona del match, in attacco va a segno da tutte le posizioni e in difesa sembra non accusare come all’andata il tandem Mera Llumitax-Gentile. Ma arrivano due errori consecutivi dai sette metri di Gallo e Raimondi a cui immediatamente seguono due sette metri realizzati consecutivamente dai calabresi e il Crotone si porta a -3. I pitagorici provano a ridurre ancora le distanze e per ben due volte si portano anche a -2 ma i fasanesi non si disuniscono, non permettono agli avversari di avvicinarsi oltre e grazie alla rete di Gallo negli ultimi secondi di gioco del primo tempo, vanno negli spogliatoi sul +3 (15-12).

Il secondo tempo sembra essere la copia del primo, la Innotech parte con il piede giusto e trascinata dalle reti di Gallo e Tarì in attacco e dalla solidità dell’intero reparto difensivo con Laera, Lusverti e Rosato in grande evidenza, si porta sul 26-16 e chiude virtualmente il match quando siamo ancora a metà della frazione. Il Crotone però prova a reagire, Nesputo e Gentile accorciano le distanze ma la Roberto Serra, grazie al turnover ha forze fresche in campo e risponde colpo su colpo, così grazie alle parate di Intini e alla rete di Nardelli si riporta a +11 (29-18). Gli ultimi minuti scorrono tra la gioia dei padroni di casa e l’orgoglio dei pitagorici che riducono lo svantaggio fissando il risultato sul 32-24 finale.

La soddisfazione del presidente Soleti emerge chiaramente dalla sua dichiarazione a fine gara: “ Complimenti ai ragazzi e allo staff tecnico per questa vittoria che ci pone al secondo posto di questo impegnativo campionato di serie B. Un grazie sincero agli sponsor che ci hanno sostenuto e che spero continuino a farlo anche il prossimo anno. Anche se sono stato costretto, per varie vicissitudini, a seguire la squadra a distanza, dai colloqui avuti con lo staff tecnico e dalle partite visionate, mi è sempre stato chiaro il grande impegno da parte di tutti. Spero che il lavoro fatto per cementare questo gruppo non vada disperso perché credo abbia tutte le qualità per crescere ancora e togliersi altre soddisfazioni. Infine – chiude il presidente- complimenti sinceri al Noci per la meritata vittoria del campionato e un pensiero speciale a Leo, con l’augurio che torni al più presto a casa e ad Andrea e Federico ai quali auguro di tornare protagonisti al più presto sui campi di gioco.”

“Sono incredibilmente felice per questo risultato“, dichiara coach Cassone al termine dell’incontro e aggiunge: “Anche se è un piazzamento che non apre nessuno spiraglio per una promozione ci

tenevamo tantissimo a conquistarlo. Stasera i ragazzi sono stati praticamente perfetti, abbiamo condotto la partita dal primo istante fino all’ultimo. Se ripenso alle difficoltà della prima parte della stagione sono stati davvero bravi a non mollare. Dopo la brutta sconfitta di Putignano la squadra poteva sgretolarsi, invece ha reagito e da quel momento sono arrivate sei vittorie in sette gare. Voglio ringraziare Leo Potone per il prezioso lavoro con i portieri e tutti i ragazzi per aver cercato di coniugare nel migliore dei modi il lavoro o lo studio con la pallamano. Sono soddisfatto per quello che abbiamo fatto perché nonostante mille difficoltà siamo riusciti a fare meglio della stagione scorsa e non vi nascondo che mi piacerebbe poter dire la stessa cosa il prossimo anno, perché in tal caso avremmo vinto il campionato.”

Nonostante la fine del campionato di serie B è tutt’altro che terminata la stagione agonistica della Polisportiva “Roberto Serra” Fasano, che è ancora impegnata nei campionati giovanili under 13 e under 15 maschile e nelle attività del Centro Sportivo Scolastico di pallamano del Secondo Circolo Didattico presso la palestra di via Mignozzi. Lo staff tecnico, inoltre, è già al lavoro per organizzare al meglio il centro estivo “Estate in Masseria 2022” e la dodicesima edizione del progetto “L’estate in città: con lo sport la noia diventa gioia” che permette ai bambini e ai ragazzi che rimangono in città, di trascorrere i pomeriggi estivi all’insegna del divertimento, dell’amicizia e dello sport in un contesto educativo organizzato su misura per loro.

IL TABELLINO

Innotech Serra Fasano - Pallamano Crotone: 32 – 24 (15 – 12)

INNOTECH SERRA FASANO: Monopoli, Lusverti (4), Nardelli (1), Raimondi (4), Martucci, Gallo (11), Rosato Ga. (1), Colucci (3), Laera, Rosato Gi., Tasca A.(1), Tasca E., Trapani, Sabatelli, Tarì (7), Intini. All.: Cassone.

PALLAMANO CROTONE: Lucente, Gentile (5), Vrenna, Mariano (4), Malerba (2), Caristo (1), Perri R.(3), Nesputo (1), Perri M. (5), Menzano, Mera Llumitax (3), Lo Guarro. All.: Cusato.

Arbitri: Fato G. e Fasano G.

Note: Innotech Serra Fasano: 6 (2 min), 7m (1/3) – Pallamano Crotone: 6 (2 min), 7m (6/8)

Classifica: Pallamano Noci 25, Innotech Serra Fasano 17, Crotone 14, Pallamano Altamura 12, Uisp 80 Putignano 11, Fidelis Andria 11, Pallamano Fasano* 9 e Pallamano Conversano 8.

*Pallamano Fasano 5 punti di penalizzazione