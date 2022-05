Via ai Play-Off con Bressanone-Junior Fasano

Lì dove si era conclusa la regular season, nella Raiffeisen Arena di Bressanone, avranno inizio i Play-Off Scudetto della Junior Fasano, impegnata alle ore 19.30 di mercoledì 18 maggio in Gara 1 delle semifinali. L’ultimo confronto con il forte team alto-atesino guidato da Davor Cutura si concluse con il successo per 29-23 di Stefano Arcieri e compagni (a fronte del 28-25 per i biancazzurri dell’andata), ma rispetto all’incontro del 7 maggio scorso, disputato con le posizioni di classifica già congelate, ben altra è adesso la posta in palio. Sarà dunque fondamentale per il team capitanato da Flavio Messina approcciare al meglio alla serie, che proseguirà con Gara 2 sabato 21 nella palestra Zizzi (ore 19), ed eventualmente con Gara 3 la sera successiva al medesimo orario.

«Abbiamo preparato nel miglior modo possibile questa partita – dichiara coach Francesco Ancona – e siamo certi che ci sarà un bel clima infuocato, l'ideale per una partita di questo livello. Non vediamo l’ora di scendere in campo per dar seguito a quanto di buono fatto finora in questa stagione».

La partita tra Bressanone e Junior Fasano, che sarà trasmessa gratuitamente in streaming sul portale ElevenSports, sarà arbitrata dalla coppia formata da Gianna Stella Merisi ed Andrea Alejandra Pepe, qualche settimana fa promosse tra i direttori di gara EHF. Sul fronte opposto del tabellone si sfideranno invece alle 19.15, nella città isolana, Sassari e Conversano.

Per quanto riguarda i Play-Out infine, in Gara 1 delle semifinali si disputeranno, sempre mercoledì, gli incontri Siracusa-Appiano e Rubiera Carpi.