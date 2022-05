Poker di vittorie consecutive per l’Innotech Serra Fasano che, ad una gara dalla fine del campionato, vince ad Andria e rimane da sola al secondo posto approfittando del pari interno del Crotone. Dopo un avvio favorevole ai padroni di casa, la Innotech reagisce e ribalta il risultato, grazie all’asse difensivo Monopoli/Laera/Rosato e alla buona vena realizzativa di Gallo. Le redini del gioco passano nelle mani dei fasanesi che vanno al riposo con tre reti di vantaggio (11-14). Nel secondo tempo, parte bene la Innotech che incrementa il vantaggio (11-16), l’Andria, però, non si arrende e trascinata da Marmo riduce il gap e riapre l’incontro che va avanti sui binari dell’equilibrio fino a quando Raimondi in serata di grazia riporta i fasanesi a +5 (22-27), permettendo così alla Innotech di amministrare con tranquillità gli ultimi minuti fino al 27-29 finale di una bella gara, ben giocata da entrambe le squadre anche grazie alla buona direzione arbitrale.

LA PARTITA

Buon avvio dell’Andria che dopo i primi minuti di gioco arriva a condurre 3-1, i ragazzi di coach Cassone però reagiscono e trascinati da Gallo, che mette a segno le prime otto reti del Serra, impattano per poi passare a condurre. Dopo una fase di sostanziale equilibrio, a pochi minuti dal riposo, la Innotech mette a segno un altro parziale positivo. Monopoli, Laera e Rosato danno sicurezza alla difesa, mentre le reti di Raimondi e Colucci portano a +5 i fasanesi (7-12). I padroni di casa riducono subito le distanze ma si va negli spogliatoi sul +3 (11-14) per la Innotech Serra Fasano. Nel secondo tempo, pronti via e Gallo e Colucci realizzano le reti che riportano nuovamente l’Andria a

-5 (11-16). I padroni di casa, però, non si disuniscono e con pazienza provano a rientrare in partita, più volte si portano sul -2 ma non riescono ad avvicinarsi oltre fino a quando la Innotech, dopo lo sbandamento provocato dall’esclusione definitiva di Lusverti, mette a segno un parziale di 4 a 1 (22- 27) che avrebbe potuto spegnere le velleità andriesi che però reagiscono e riducono nuovamente le distanze (25-28). Tasca trova però la rete del +4 che chiude virtualmente l’incontro anche se la Fidelis non si arrende e nell’ultimo giro di lancette riduce il gap fissando il risultato sul 27-29 finale.

“Dobbiamo essere contenti per questa vittoria”, dichiara capitan Martucci al termine dell’incontro e aggiunge: “L’Andria è una squadra giovane, ben allenata e con un grande potenziale che ha tolto punti a squadre come il Noci e la Pallamano Fasano, ma noi da marzo siamo una squadra completamente diversa da quella della prima parte del campionato. Cinque vittorie e una sola sconfitta, ma con la capolista, dimostrano i grandi progressi che abbiamo fatto; qualche mese fa un episodio come l’esclusione definitiva di Lusverti di oggi ci avrebbe mandato in tilt e fatto perdere la partita, stasera invece non abbiamo perso la testa e ci siamo subito adattati al nuovo assetto tattico disegnato dall’allenatore.”

Questo il pensiero di coach Cassone sulla partita: “Devo fare i miei complimenti ai ragazzi perché oggi sono stati bravi a superare le molte insidie tattiche presentatesi nel corso della partita. Sapevo che non sarebbe stata una partita facile perché l’Andria, come noi, attraversa un buon momento di forma e oltre che per il risultato sono contento perché è stata una partita bella e ben arbitrata che credo abbia appassionato il pubblico. Per quel che riguarda la classifica – continua Cassone – cambia poco anche se il pari del Crotone con il Noci ci lascia momentaneamente da soli al secondo posto. Se vogliamo veramente chiudere il campionato con questo piazzamento, domenica dovremo essere pronti a giocare la partita con il Crotone come se fosse uno spareggio. Infine, con la squadra vogliamo dedicare questa vittoria a Leo, siamo felicissimi che finalmente stia meglio e speriamo che domenica possa tornare a seguirci anche se a distanza.”

Prossima partita domenica 15 maggio, ore 19,30 con Innotech Serra Fasano – Pallamano Crotone che oltre a chiudere la stagione decreterà la seconda classificata del campionato.

IL TABELLINO

Fidelis Andria - Innotech Serra Fasano 27-29 (11-14)

Innotech Serra Fasano: Monopoli, Lusverti (2), Nardelli, Guarini, Raimondi (9), Intini, Martucci, Gallo (12), Rosato Ga., Colucci (4), Laera , Rosato Gi., Tarì, Tasca A. (2) e Trapani. All. Cassone

Fidelis Andria Handball: Palmisano, Zagaria A. (4), Marmo (10), Di Liddo, Del Giudice, Santovito, Cavaliere, Terlizzi (1), Losito (3), Dentico, Leonetti (4), Zagaria E., Cannone (2), Guglielmi (3), Pistillo e D’Ettole. All. Colasuonno

Arbitri: Alborino G e Lorusso P.

Note: Fidelis Andria Handball: 5 (2 min)- Innotech Serra Fasano: 5 (2 min)

Classifica: Pallamano Noci 23, Innotech Serra Fasano 15, Crotone 14, Uisp 80 Putignano 11, Pallamano Altamura 10, Pallamano Fasano* e Fidelis Andria 9, Pallamano Conversano 8.

*Pallamano Fasano 5 punti di penalizzazione