Sconfitta indolore per la Junior Fasano contro il Bressanone

Sconfitta indolore ieri pomeriggio nell’ultima giornata della regular season per la Junior Fasano, che cede per 29-23 al Bressanone di Davor Cutura, prossimo alla conclusione della propria gloriosa carriera da atleta.

Il tecnico Francesco Ancona lasciava a riposo Flavio Messina ed Albin Jarlstam, ruotando ampiamente il resto dei ragazzi a referto, con analogo atteggiamento dei padroni di casa che, dopo un avvio equilibrato, piazzavano tra il 9’ ed il 12’ un break di 4-0 che portava il punteggio dal 3-3 al 7-3. Scossa da un time-out, la compagine biancazzurra reagiva annullando il gap (7-7 al 21’), ma il finale di frazione sorrideva nuovamente agli alto-atesini, che allungavano nuovamente rientrando all’intervallo negli spogliatoi in vantaggio sul 14-9.

Tale solco non veniva più recuperato dalla Junior, tenuta sempre alla medesima distanza nella ripresa dal Bressanone, che toccava al 53’ il +6 (26-20) e chiudeva infine la contesa sul 29-23.

Conclusa dunque al primo posto la regular season, la formazione fasanese tornerà in campo mercoledì 18 maggio, di nuovo nella Raiffeisen Arena contro il team brissinese, per gara 1 delle semifinali scudetto, primo atto di una serie che si completerà in terra pugliese sabato 21 maggio con gara 2, ed eventualmente il giorno successivo con gara 3 in caso di una vittoria a testa per le due sfidanti.

«Non era semplice disputare con il giusto mordente una gara senza particolare posta in palio – dichiara coach Francesco Ancona – ma abbiamo giocato una buona partita, pur commettendo un po’ troppi errori, soprattutto nel primo tempo. Ora abbiamo tempo per recuperare tutti al meglio e ci prepareremo bene per i prossimi decisivi incontri».

Tabellino

Bressanone-Junior Fasano 29-23 (14-9 p.t.)

Bressanone: Volarevic, Di Giulio 3, Fantinato 1, Dapiran 2, Arcieri 5, Brugger 1, E. Iballi, A. Iballi 4, Wierer, Basic 2, Muehloegger 2, Mitterrutzner 2, Cutura 3, Coppola 2, Schatzer 2, Ploner. All.: Rudolf Neuner.

Junior Fasano: Angiolini 4, Angeloni, Boggia 1, Sperti 4, Pugliese, Notarangelo 4, Messina, Fovio, Franceschetti 2, Vinci, Beharevic, Stabellini 3, Pinto 5, Jarlstam. All.: Francesco Ancona.

Arbitri: Riello-Panetta.



Risultati 26^ giornata: Bressanone-Junior Fasano 29-23, Conversano-Bolzano 36-20, Trieste-Pressano 29-23, Rubiera-Appiano 23-34, Sassari-Merano 37-26, Carpi-Siracusa 21-21. Ha riposato il Cassano Magnago.

Classifica finale: Junior Fasano e Conversano 40*, Sassari 38, Bressanone 36, Pressano 27, Merano 24, Bolzano 23, Trieste 22, Cassano Magnago 20, Appiano 15, Carpi 13, Rubiera 10, Siracusa 4.

*Junior Fasano prima per miglior differenza reti negli scontri diretti.



Play Off Scudetto – Semifinali

Gara 1 (18.05): Bressanone-Junior Fasano, Sassari-Conversano.

Gara 2 (21.05): Junior Fasano-Bressanone, Conversano-Sassari.

Eventuale Gara 3 (22.05): Junior Fasano-Bressanone, Conversano-Sassari.



Finale Play-Off Scudetto: 25.05 (Gara 1), 29.05 (Gara 2), 31.05 (Eventuale Gara 3).

Date analoghe per i Play-Out, con Gara 1 delle semifinali che vedrà sfidarsi Siracusa-Appiano e Rubiera Carpi, per poi proseguire a campi invertiti. Le due sconfitte si affronteranno nella finale, con la perdente di quest’ultimo confronto che retrocederà in Serie A2.