La Junior ospita il Conversano nella penultima giornata della regular season

Ultimo impegno casalingo della regular season della Serie A Beretta per la Junior Fasano, che alle 17 di sabato, 30 aprile, ospiterà nella palestra Zizzi il Conversano campione in carica. Con le due squadre appaiate in vetta alla classifica, il derby sarà quasi certamente decisivo per il miglior piazzamento nella griglia Play-Off, ed i biancoverdi allenati da Alessandro Tarafino, vittoriosi per 35-33 nell’equilibrato match d’andata, si presentano in ottimo stato di forma, come testimoniato dalla serie aperta di dieci vittorie consecutive.

Diversi gli ex su ambo i fronti (Umberto Giannoccaro e Demis Radovcic tra le file del team barese, Vito Fovio, Zeljko Beharevic, Carlo Sperti e Riccardo Stabellini tra i fasanesi), ad arricchire ulteriormente il menu di una sfida già sold-out da ieri sugli spalti.

«Siamo consapevoli di aver fatto una grandissima stagione, anche sopra le aspettative per certi versi – dichiara il coach biancazzurro Francesco Ancona –ma a questo punto non possiamo tirarci indietro e soprattutto in casa nostra vogliamo difendere con i denti il primo posto occupato da inizio campionato. Siamo pronti e sono certo di una cosa, daremo tutto quello che abbiamo per vincere questa partita».

Ad arbitrare l’incontro, che sarà trasmesso in diretta streaming gratuita sul portale ElevenSports, i sig.ri Francesco Simone e Volodymyr Filonenko.

Il quadro completo della 25^ giornata: Appiano-Trieste, Bolzano-Rubiera, Pressano-Carpi, Merano-Cassano Magnago, Siracusa-Sassari, Junior Fasano-Conversano.