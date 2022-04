Trasferta a Cassano Magnago per la Junior Fasano

Messa alle spalle l’ennesima pausa di questa discontinua fase di campionato, riparte la Serie A Beretta con la Junior Fasano ospite del Cassano Magnago nel terzultimo turno della regular season, in programma alle 16.00 di oggi, sabato 23 aprile.

La gara di andata, disputata all’inizio dello scorso dicembre, si concluse con il successo per 28-21 di Flavio Messina e compagni, ma oggi è ben altro lo stato di forma della compagine lombarda, imbattuta da sette giornate e matematicamente certa di restare nella massima serie, grazie anche alle reti di Federico Mazza, miglior realizzatore del torneo con 166 centri.

Dovrà dunque prestare la massima attenzione la formazione biancazzurra, raggiunta dal Conversano in vetta alla classifica e desiderosa di raggiungere il miglior piazzamento possibile nella griglia dei Play-Off Scudetto.

«Affrontiamo sicuramente una partita decisiva – dichiara il tecnico Francesco Ancona – che potrebbe garantirci, in caso di vittoria, perlomeno la seconda posizione e quindi la possibilità di giocarsi le semifinali con il fattore campo dell’eventuale gara 3 a favore. Pertanto siamo estremamente concentrati su questo match, e pensiamo solo a questo confronto, che stiamo preparando nelle migliori condizioni possibili».

La sfida tra Cassano Magnago e Junior Fasano, che sarà trasmessa gratuitamente sul portale ElevenSports in diretta streaming, sarà arbitrata dai sig.ri Marcello Carrino e Stefano Pellegrino.

Completano il quadro della 21^ giornata gli incontri Sassari-Bolzano, Carpi-Trieste, Rubiera-Pressano, Conversano-Appiano, Bressanone-Merano. Riposerà il Siracusa.