La Junior ospita il Sassari

Osservato il turno di riposo, ripartirà sabato, 9 aprile, la Junior Fasano, che ospiterà alle 19 nella palestra Zizzi il Sassari nella gara più importante del 10° turno di ritorno della Serie A Beretta.

Quattro i punti che dividono le due compagini in graduatoria, con i fasanesi, sempre in testa alla classifica, vittoriosi nel match d’andata per 29-27 e desiderosi di conservare il margine di vantaggio sull’inseguitrice Conversano (a -1) e sugli stessi sardi, pur consci della forza dell’avversario. Pur reduce dalla sconfitta di Bressanone nel recupero infrasettimanale, la squadra allenata da Luigi Passino ha infatti, precedentemente, dimostrato il proprio valore vincendo la Coppa Italia nello scorso febbraio ed è certamente tra le principali candidate per la conquista dello Scudetto. Tra le file del Sassari anche gli ex Junior Bruno Brzic, Umberto Bronzo e Raul Bargelli con l’intera rosa che annovera tra le sue file numerosi atleti di spessore come Valerio Sampaolo, Allan Pereira, Facundo Querin, il prolifico Giovanni Nardin e l’ultimo arrivato Cherubin Tabanguet.

«Siamo alla resa dei conti – dichiara il tecnico biancazzurro Francesco Ancona –Siamo in testa dalla prima giornata e le ultime quattro partite decideranno il piazzamento Play-Off. Iniziamo con il Sassari, che merita massimo rispetto, ma siamo pronti e faccio un appello al pubblico fasanese, che non tradisce mai negli eventi importanti».

La partita, che sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su ElevenSports, sarà arbitrata dai sig.ri Carlo Dionisi e Stefano Maccarone, con il quadro di giornata completato dagli incontri Siracusa-Cassano Magnago, Bolzano-Carpi, Trieste-Rubiera, Appiano-Bressanone e Pressano-Conversano. Riposerà il Merano.