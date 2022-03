Torna il campionato con Junior Fasano-Siracusa

Archiviata la pausa per gli impegni della Nazionale, riprenderà sabato, 26 marzo, la Serie A Beretta, con la Junior Fasano impegnata alle ore 19 nella palestra Zizzi contro il Siracusa.

La compagine siciliana, ultima in graduatoria, è alla ricerca di punti preziosi per migliorare il proprio piazzamento in ottica Play-Out, pertanto, per il team biancazzurro capolista, non si preannuncia priva di insidie la sfida contro la formazione allenata da Giuseppe Vinci, nella quale tra gli altri figurano gli ex Vito Claudio Marino, Maximo Murga e Marko Bobicic (quest’ultimo sarà però assente per infortunio).

«La settimana di pausa è servita per ricaricare le batterie e, soprattutto, per recuperare gli acciaccati – dichiara il coach fasanese Francesco Ancona – Abbiamo comunque lavorato bene e siamo pronti a ritornare in campo. Affronteremo una squadra che, nonostante la classifica, ha spesso giocato gare tiratissime anche contro avversari più forti, quindi non saranno ammessi cali di concentrazione poiché vogliamo mantenere salda la testa della classifica».

La gara, che sarà trasmessa gratuitamente in diretta streaming, come di consueto, sul portale ElevenSports, sarà arbitrata dai sig.ri Diego Ciotola e Giancarlo Romana.

Completano il quadro del 21° turno gli incontri Appiano-Sassari, Rubiera-Conversano, Carpi-Bressanone, Trieste-Merano, e Pressano-Cassano Magnago. Riposerà invece il Bolzano.

Il sodalizio presieduto da Francesco Renna comunica inoltre che, seguendo l’esempio del Basket Fasano, anche la Junior apre le porte ai ragazzi ucraini giunti in città: potranno prendere parte gratuitamente a tutte le attività del settore giovanile insieme ai ragazzi delle famiglie ospitanti.

Inoltre, quest’ultime insieme agli ospiti ucraini, potranno assistere, sempre in modalità gratuita, a tutte le partite casalinghe della Junior Fasano. Per aderire ad entrambe le iniziative occorre contattare il dirigente del club Gianni Fedele al 380 2820749 (anche Whatsapp).