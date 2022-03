Seconda trasferta consecutiva per la Junior, impegnata a Merano

Secondo impegno esterno consecutivo in Alto-Adige per la Junior Fasano, sabato impegnata alle 19 a Merano nell’incontro valido per la 7^ giornata di ritorno della Serie A Beretta.

Dopo la bella vittoria dello scorso turno in casa del Bolzano, la compagine biancazzurra cerca ulteriori conferme, per confermare il proprio piazzamento in vetta, contro il forte team allenato da Jurgen Prantner, sesto in graduatoria con 20 punti, 11 in meno dei fasanesi, che all’andata si imposero per 36-27.

Rafforzatosi con l’approdo di Oliver Martini e Jakov Vrdoljak, il Merano dei prolifici Juan Pablo Cuello, Max Prantner e Lukas Stricker, autori rispettivamente fino ad oggi di 104, 88 ed 84 realizzazioni, è avversario particolarmente rispettato da Francesco Ancona, che, conscio della posta in palio, dichiara: «È una partita per noi fondamentale, necessariamente da vincere se vogliamo restare in alto. Siamo consapevoli della forza del Merano, in gran forma nonostante la sconfitta a Pressano di sabato scorso e desideroso di continuare a risalire la classifica, ma noi siamo pronti!».

La partita, che sarà trasmessa in diretta streaming gratuita sul portale ElevenSports, sarà arbitrata dai sig.ri Ciro e Luciano Cardone.

Completano il quadro della 7^ giornata Siracusa-Bolzano, Conversano-Carpi, Cassano Magnago-Rubiera, Bressanone-Pressano e Sassari-Trieste. Riposerà l’Appiano.