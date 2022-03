Pallamano Fasano, procede in maniera ottimale il percorso nel campionato di Serie B Maschile

Procede in maniera ottimale il percorso della Pallamano Fasano nel campionato di Serie B Maschile, con le ultime due vittorie consecutive rispettivamente nel derby contro il Serra (26-24) e contro la Pallamano Altamura (26-20).

La formazione di coach Crastolla, se non fosse per la penalizzazione inflitta dalla Federazione a causa dell’assenza di squadre giovanili in seno al club, sarebbe a sole quattro lunghezze dal Noci capolista (unica formazione capace di fermare la formazione di capitan Ancona sul parquet della Zizzi, per giunta con una sola rete di scarto al termine di una grande partita culminata con 40 secondi finali rocamboleschi).

Il tecnico Crastolla si dichiara molto soddisfatto dell'operato dei suoi ragazzi: " Stiamo facendo molto bene e stiamo raggiungendo l'obiettivo che ci eravamo prefissati: permettere ai giovani che hanno poco spazio in Serie A, di poter giocare con più frequenza e di potersi misurare costantemente. Sinceramente non mi interessano tantissimo i risultati delle partite (anche se finora difficilmente siamo incappati in qualche sconfitta), ma le prestazioni che man mano migliorano sempre più dei vari Boggia, Sibilio, Grassi, Vinci. Decisivi in queste occasioni di crescita sono, però, gli apporti dei più esperti come Leonardo De Santis (vero leader vista la sua esperienza e la sua carriera ricca di successi), Pignatelli, Intini, Ancona e di Angelo Di Carolo (più giovane rispetto ai primi ma sempre decisivo soprattutto nella fase difensiva).

Se mi devo porre un obiettivo è sicuramente quello di inculcare sempre più la mentalità vincente a questi ragazzi e quindi terminare il campionato con più punti possibili, piazzandoci (virtualmente) nei primi due posti".

Prossima gara in programma domenica prossima, 6 marzo, in casa contro la temibile formazione calabrese della Pallamano Crotone.