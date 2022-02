Nella palestra Zizzi di scena Junior-Eppan

Secondo impegno casalingo consecutivo per la Junior Fasano, che sabato, 26 febbraio, alle 19, affronterà l’Eppan nel match valido per la 5^ giornata della Serie A Beretta.

Per Flavio Messina e compagni l’obiettivo è quello di dare continuità alla vittoria sul Trieste dello scorso week-end, consci comunque che occorrerà prestare massima attenzione all’Eppan, già affrontato due volte in questa stagione. Nell’incontro d’andata in campionato l’incontro terminò sul 32-32, con gli alto-atesini che beffardamente raggiunsero in extremis i fasanesi, mentre nel più recente confronto in Coppa Italia il team biancazzurro superò gli avversari con il punteggio di 30-23.

La formazione di Appiano sulla Strada del Vino ha tra le sue file atleti decisamente prolifici, come Uros Lazarevic, Jan-Niklas Oberrauch e Ratko Starcevic, tutti e tre nella top 20 dei migliori realizzatori della Serie A Beretta, ed indubbiamente scenderà in campo nella palestra Zizzi per tornare a muovere una classifica ferma dal 18 dicembre, quando si disputò l’ultimo incontro del girone d’andata.

«Stiamo lavorando per ritrovare la forma migliore – dichiara coach Francesco Ancona – Siamo sulla buona strada e sabato ci aspetta un avversario molto ostico che vanta sicuramente i migliori tiratori dalla distanza del campionato. Li abbiamo affrontati in coppa e in campionato e sono sempre state partite difficili, noi però vogliamo i due punti e continuare ad essere in testa al campionato».

La partita, che sarà trasmessa in diretta streaming gratuita sul portale ElevenSports, sarà arbitrata dai sig.ri Stefano Riello e Niccolò Panetta.

Completano il quadro della 5^ giornata Sassari-Rubiera, Siracusa-Pressano, Bressanone-Trieste, Merano-Bolzano e Cassano Magnago-Carpi. Riposerà il Conversano.