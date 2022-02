Seconda sconfitta esterna consecutiva per la Innotech Serra Fasano che nella settima giornata di andata del Campionato di Serie B maschile, deve arrendersi alla superiorità della Pallamano Crotone. I calabresi, trascinati dall’ottima vena realizzativa dello spagnolo Mera Llumitax e del pivot Gentile, si aggiudicano con merito la partita e ridimensionano le ambizioni dei fasanesi che nella città di Pitagora, erano chiamati a dare continuità ai buoni risultati ottenuti finora solo sul proprio campo.

La partita

Pronti via e i padroni di casa mettono subito in chiaro la loro determinazione, trascinati dalle giocate di Mera Llumitaxi e di Gentile giocano con la difesa fasanese come fa il gatto col topo e aiutati dalla pessima media realizzativa dei fasanesi in attacco, prima di metà primo tempo mettono a segno il parziale che li porta a+6 (12-6) ed in pratica ipotecano l’incontro. I ragazzi di coach Cassone provano a reagire per ritornare in partita ma il Crotone anche se accusa qualche passaggio a vuoto non perde lucidità rispondendo alle reti della Innotech. Si va, così, al riposo con i padroni di casa in vantaggio per 15-11.

Nel secondo tempo la partita sembra ripartire meglio per la Innotech Serra Fasano che mette a segno un parziale di 4 a 2 che porta il risultato sul 17-15, ma si tratta del canto del cigno per la squadra di coach Cassone. I pitagorici rispondono con un 5 a 1 che rispedisce i fasanesi a -6 dichiarando di fatto il “game over”. Nei minuti finali il risultato diviene ancora più generoso per i padroni di casa che incrementano il vantaggio fino al 32-22 finale.

“Dopo una partita del genere - commenta coach Cassone – non c’è molto da dire ma tornare al più presto ad allenarci per preparare al meglio il derby con la Pallamano Fasano perché oltre al valore degli avversari, che di certo non scopro io, rischiamo di dover fare i conti con la nostra difficoltà a gestire nel migliore dei modi l’intera partita.”

Queste le parole del direttore tecnico Francesco Trapani: “Sapevamo che sarebbe stata una partita tutt’altro che facile. Oltre alle insidie della lunga trasferta e al valore e alla voglia di riscatto degli avversari che si sono rinforzati con l’arrivo di un giocatore spagnolo di ottime qualità per la categoria, dovevamo fare i conti con l’assenza dei nostri centrali di ruolo. In tutta franchezza, però, non immaginavamo di disputare una gara così brutta, ma dobbiamo accettare il verdetto del campo, far tesoro di questa esperienza e complimentarci con il Crotone perché è stato molto più bravo di noi.”

Prossimo impegno lunedì 21 febbraio per il derby con la Pallamano Fasano, gara di recupero della quarta giornata di andata. Fischio di inizio ore 20,30 e diretta Facebook sulla pagina ufficiale della Innotech Serra Fasano.

IL TABELLINO

Pallamano Crotone – Innotech Serra Fasano: 32 – 22 (15 – 11)

PALLAMANO CROTONE: Calabrese 2, Lucente, Gentile 10, Vrenna, Malerba 2, Riganello 1, Scicchitano, Scida, Caristo, Perri 6, Nesputo 3, Berlingeri, Giaquinta, Menzano, Mera Llumitax 8, Lo Guarro. All.: Cusato.

INNOTECH SERRA FASANO: Monopoli, Lusverti 3, Nardelli 1, Raimondi 2, Martucci, Gallo 5, Pugliese, Rosato 1, Colucci 2, Laera, Rosato G., Tasca, Trapani, Tari 8. All.: Cassone.

ARBITRI: Merone e Iele di Benevento

Classifica: Zeroglù Noci 11*, Altamura, Joker Uisp Putignano e Fidelis Andria 6, Crotone e Innotech Serra Fasano** 5, e Pallamano Conversano*, Pallamano Fasano** 2. (*Una partita in meno ** Due partite in meno)