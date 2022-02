Torna in campo l’Innotech Serra Fasano che, per la settima giornata di andata del Campionato di Serie B maschile - Area 8, sabato 12 febbraio sarà impegnata in trasferta sul campo di Crotone con fischio d’inizio alle ore 18,30.

Nella città di Pitagora, i ragazzi di coach Cassone saranno chiamati a dare continuità alla bella prestazioni di due settimane fa con l’Andria.

Dall’altra parte, la Pallamano Crotone che è in cerca di riscatto dopo alcune prestazioni in cui ha vanificato nei momenti finali quanto di buono fatto nel resto del match e che per risalire la classifica conta molto sulle capacità dello spagnolo Jordy Mera Llumitaxi, neo-acquisto dei pitagorici.

«Siamo reduci da una buona prestazione - commenta il direttore tecnico Francesco Trapani – che ci ha ridato serenità dopo il brutto periodo di stop dovuto alle positività al covid di alcuni dei nostri atleti. Purtroppo a Crotone dovremo fare i conti con alcune defezioni importanti ma siamo comunque fiduciosi perché sappiamo che chi scenderà in campo lo farà con la massima determinazione, da sempre ci piace pensare che sia la squadra a far la differenza e non i singoli».

Diretta streaming, a partire dalle ore 18,15, sulla pagina Facebook della Pallamano Crotone.