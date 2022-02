Riprende il campionato con Pressano-Junior Fasano

Smaltita la delusione delle Finals di Coppa Italia, ripartirà alle 20 di domani, sabato 12 febbraio, il cammino nella Serie A Beretta della Junior Fasano, attesa dalla trasferta di Lavis in casa del Pressano.

A sua volta reduce dal torneo di Salsomaggiore Terme, precocemente conclusasi ai quarti contro il Merano, la compagine trentina in campionato ha collezionato cinque vittorie consecutive nelle ultime gare, raggiungendo il terzo posto in classifica in coabitazione con il Sassari, ad un solo punto dal Conversano secondo ed a quattro lunghezze dalla formazione biancazzurra capolista, con un match in meno rispetto ai due club pugliesi.

La compagine allenata da Alessandro Fusina rappresenta dunque un ostacolo importante per Flavio Messina e compagni, comunque fortemente vogliosi di tornare a dimostrare il proprio valore dopo il black-out di sabato scorso.

A tal proposito il tecnico Francesco Ancona dichiara: «Abbiamo una gran voglia di tornare in campo perché la Coppa ci ha lasciato un gran rammarico, consapevoli di non aver espresso tutto quello che potevamo. Incidenti che in un percorso di crescita ci stanno, ma deve servire da esperienza per le prossime gare, a partire da quella contro il Pressano, un avversario ostico con cui vogliamo giocarcela a viso aperto per cercare di portare a casa il risultato pieno».

L’incontro del PaLavis, che sarà trasmesso in diretta streaming gratuita sul portale ElevenSports, sarà arbitrato dai sig.ri Mattia Bassan ed Andrea Bernardelle.

Completano il quadro della quarta giornata di ritorno (invertitasi con la terza che andrà in scena il 19 febbraio) le partite Carpi-Sassari, Bolzano-Cassano Magnago, Trieste-Siracusa ed Appiano-Merano. Rinviata Conversano-Bressanone, riposerà invece il Rubiera.