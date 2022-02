Buona la prima nelle Finals di Coppa Italia per la Junior Fasano, vittoriosa nella serata di ieri sull’Eppan per 30-23, al termine di una gara, valida per i quarti della competizione, non semplice ma sempre condotta dalla capolista della Serie A Beretta.

Nell’Emilia Romagna Arena di Salsomaggiore Terme, avvio di gara positivo per Flavio Messina e compagni, avanti al 15’ sull’11-7 e bravi a resistere al ritorno degli alto-atesini (13-11 al 24’), chiudendo i primi 30’ sul 16-12 a proprio favore.

La compagine allenata da Milan Gagovic si avvicinava un’ultima volta al team biancazzurro nelle fasi iniziali della ripresa (17-15 al 33’), ma la Junior, trascinata dalle parate di Vito Fovio e dalle giocate offensive di Albin Jarlstam (9 reti per lui ed MVP del match), ripristinava prontamente un margine di sicurezza (20-15 al 37’). Senza particolari patemi la parte conclusiva dell’incontro, con il gap tra le due squadre cresceva costantemente con il prosieguo dei minuti, toccando il +8 a 3’ dalla fine (29-21), prologo del 30-23 della sirena.

Superato lo scoglio Eppan, i fasanesi torneranno ora in campo per le semifinali alle 20.30 di sabato, 5 febbraio, con la vincente di Conversano-Brixen. Sul fronte opposto del tabellone invece successo del Sassari sul Bolzano per 28-24, con i sardi che affronteranno la squadra che uscirà dal confronto tra Pressano e Merano.

«Importante era vincere e lo abbiamo fatto – dichiara il tecnico Francesco Ancona – I quarti sono sempre stati difficili per noi, ma se si vogliono ottenere risultati importanti bisogna sacrificarsi anche quando le cose non sono perfette come ieri sera».

Tabellino

Junior Fasano-Eppan 30-23 (16-12 p.t.)

Junior Fasano: Sibilio, Grassi, Angiolini 4, Angeloni, Boggia, Sperti 5, Pugliese 2, Notarangelo 1, Messina 1, Fovio, Franceschetti 3, Vinci, Beharevic, Stabellini 4, Pinto 1, Jarlstam 9. All.: Francesco Ancona.

Eppan: Bortolot, Pliger, Oberrauch 1, Slijepcevic 4, Singer, A. Pircher, Brantsch 1, Raffl 1, Wiedenhofer, Soelva, M. Pircher 1, Starcevic 4, Lazarevic 8, Santinelli, Stankovic 3, Morandell. All.: Miljan Gagovic.