L’Innotech Serra Fasano batte l’Andria e torna a sorridere

Torna il sorriso in casa Innotech Serra Fasano che domenica 30 gennaio è tornata in campo superando la Fidelis Andria, dopo oltre 40 giorni di stop dovuti alla positività di ben quattro atleti. Buona prova dei ragazzi di coach Cassone che, superato l’empasse iniziale di chi torna a giocare dopo un lungo stop, riescono a prendere il pieno controllo del match a metà prima frazione, per poi andare al riposo sul +4 (16-12). Al ritorno in campo il copione del match resta immutato: l’Innotech Serra Fasano mantiene il controllo della partita e incrementa il vantaggio con il passare dei minuti fino al 28-17 finale.

LA PARTITA

Parte bene la Fidelis Andria che dopo pochi minuti conduce 3-1, si gioca su buoni ritmi con i padroni di casa che però spesso in attacco vanificano quanto di buono fatto in difesa. Il risultato rimane in equilibrio fino al 7-7, quando Gallo e Tarì in attacco e Monopoli tra i pali portano l’inerzia del match a favore dell’Innotech Serra Fasano fino al 16-12 con cui le squadre vanno al riposo.

Nel secondo tempo, partenza sprint dei padroni di casa che piazzano un parziale di 6 a 2 che di fatto chiude il match che scorre così verso i titoli di coda senza sorprese se non per il brutto infortunio che costringe Martucci a lasciare il campo anzitempo, con coach Cassone che negli ultimi minuti manda in campo anche gli under 15 Guarini e Pugliese.

«È stato bello ritornare a giocare – dichiara Massimo Cassone al termine della partita - sono molto contento del risultato perché temevamo molto questa partita e i ragazzi, tranne che nei primi minuti, hanno giocato una buona gara. In avvio di partita abbiamo commesso troppi errori in fase offensiva, poi però a metà primo tempo abbiamo cambiato registro e siamo riusciti ad imporre il nostro gioco fino alla fine del match. Ora godiamoci le belle sensazioni che abbiamo provato stasera, consapevoli però che in queste due settimane che ci separano dalla trasferta di Crotone, dovremo lavorare per recuperare la condizione fisica che il lungo stop ha compromesso».

Prossimo impegno sabato 12 febbraio, sul campo della Pallamano Crotone per la settima giornata di andata e con fischio di inizio alle ore 18,30.

IL TABELLINO

INNOTECH SERRA FASANO – FIDELIS ANDRIA HANDBALL 28-17 (16-12).

Innotech Serra Fasano: Colucci, Gallo G. (8), Guarini, Intini, Laera, Lusverti (2), Martucci (4), Monopoli, Nardelli (1), Pugliese, Raimondi (4), Rosato Ga. (2), Rosato Gi., Tarì (5), Tasca A. (2) e Tasca E. All. Cassone

Fidelis Andria Handball: Cannone (3), Cavaliere (1), D’Ettole, Del Giudice, Di Liddo, Di Trani, Guglielmi (4), Marmo (4), Palmisano, Santovito (1), Terlizzi (1), Tesse, Zagaria A. (3) e Zagaria E. All. Colasuonno

Arbitri: Fasano e Lorusso

Classifica: Zeroglù Noci 11, Joker Uisp Putignano 6, Innotech Serra Fasano** 5, e Pallamano Conversano*, Fidelis Andria e Altamura 4, Crotone 3 e Pallamano Fasano* 2. (*Una partita in meno

** Due partite in meno)