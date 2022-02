Junior Fasano, al via oggi le Finals di Coppa Italia

Tutto pronto per le Finals di Coppa Italia 2021/22, in programma a partire da oggi, giovedì 3 febbraio, nella Emilia Romagna Arena di Salsomaggiore Terme. Ad aprire il torneo maschile sarà alle 16 la sfida tra Sassari e Bolzano, a cui seguirà alle 20.30 il match tra la Junior Fasano e l’Appiano. Proseguirà poi venerdì il calendario dei quarti, con gli incontri Conversano-Bressanone e Pressano-Merano. Il team biancazzurro, giunto alla manifestazione da testa di serie n.°1 grazie al primo posto conquistato nella Serie A Beretta al termine del girone d’andata, affronterà dunque l’ostica compagine alto-atesina, rafforzatasi negli ultimi giorni con l’arrivo del terzino sinistro Nikola Stankovic.

In campionato, nell’unico precedente stagionale, la squadra allora allenata da Adam Klimek (poi sostituito per ragioni lavorative dal rientrante Milijan Gagovic), dimostrò la propria tenacia recuperando negli istanti conclusivi fino al pari una partita che sembrava persa, ed anche per questo è particolarmente rispettata da Flavio Messina e compagni.

Desiderio di rivalsa dopo la beffarda assenza last second, causa Covid, della scorsa stagione emerge invece dalle parole del tecnico Francesco Ancona: «Abbiamo tutti gli effettivi pronti per questa tanto attesa manifestazione. Ci teniamo in maniera particolare, anche perché l’anno scorso, dopo essercela meritata con una grande rimonta in classifica, fummo costretti a rinunciarvi. Siamo pronti a giocarcela a viso aperto con tutti, ma per noi ora esiste solo una partita, quella di domani contro l’Eppan».

Il programma completo delle Finals con la copertura televisiva: