La Junior Fasano batte brillantemente il Carpi

Ottimo successo esterno per la Junior Fasano, che ha brillantemente superato il Carpi per 45-29 nel match valido per la 2^ giornata della Serie A Beretta.

Squadra biancazzurra concreta e concentrata sin dall’avvio, come dimostra il parziale di 1-6 maturato nei primi 7’, frutto di una difesa retta dal solito superlativo Vito Fovio, e di una fase offensiva efficace su ogni fronte. Nonostante la reazione dei locali, il vantaggio fasanese cresceva costantemente con il passare dei minuti, toccando il +8 al 22’ (8-16), prologo del 12-21 dell’intervallo.

Analogo l’andamento nella parte iniziale della ripresa, con la Junior, che ruotava con ampio minutaggio tutti gli effettivi, avanti sul +14 al 49’ (22-36). Il gap si dilatava sino al 29-45 finale, buon viatico per le Finals di Coppa Italia che inizieranno giovedì prossimo 3 febbraio, con Flavio Messina e compagni impegnati a Salsomaggiore Terme nei quarti contro l’Appiano.

«Abbiamo giocato una partita ottima dal punto di vista della concentrazione – dichiara il tecnico Francesco Ancona – Questo ci ha permesso di ruotare tutti gli effettivi e gestire le energie in ottica Coppa Italia. La squadra dedica la vittoria a Franceschetti aspettando il suo rientro domani».

TABELLINO

Carpi-Junior Fasano 29-45 (12-21 p.t.)

Carpi: Jurina, Pieracci 3, Marsan 1, Segapeli, Bonacini, Soria 1, Sa. Haj Frej, Ben Hadj Ali, S. Serafini 3, Eric 6, Kasa, Beltrami 5, Sortino 3, G. Boni 1, E. Boni, Ceccarini 6. All.: Davide Serafini.

Junior Fasano: Sibilio, Grassi 5, Angiolini 11, Angeloni, Sperti 6, Pugliese 5, Notarangelo 2, Messina 1, Fovio, Vinci, Beharevic, Stabellini 4, Pinto 3, Jarlstam 8. All.: Francesco Ancona.

Arbitri: Di Domenico-Fornasier

2^ giornata di ritorno: Rubiera-Merano 27-33, Carpi-Junior Fasano 29-45, Bressanone-Cassano Magnago 30-25, Trieste-Bolzano (rinviata), Conversano-Siracusa 31-16, Pressano-Appiano 27-22. Ha riposato il Sassari.

Classifica: Junior Fasano 25, Conversano 22, Pressano* e Sassari* 21, Bressanone 19, Merano 14, Bolzano** 12, Appiano* 11, Trieste** 10, Cassano Magnago 9, Carpi* 6, Siracusa e Rubiera 2. *Una partita in meno. ** Due partite in meno.

Prossimo turno (4^ di ritorno in campo il 12/02 la 3^ si disputerà il 19/02): Carpi-Sassari, Bolzano-Cassano Magnago, Conversano-Bressanone, Trieste-Siracusa, Appiano-Merano, Pressano-Junior Fasano. Riposerà il Rubiera.