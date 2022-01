Tutto pronto per il ritorno in campo dell’Innotech Serra Fasano nel Campionato di Serie B maschile, Area 8. Dopo un lungo periodo di stop, causato dalla positività di quattro atleti, i ragazzi di coach Cassone attendono, domenica 30 gennaio ore 17,00 nella palestra Zizzi, la Fidelis Andria.

La partita sarà visibile in diretta streaming sulla pagina Facebook della Innotech Serra Fasano. L’ingresso in palestra, invece, nel rispetto della normativa vigente sarà contingentato e possibile per chi oltre ad indossare una mascherina FFP2 è in possesso di green pass rafforzato.

«Sono state settimane molto particolari - commenta il presidente Soleti - l’amarezza per oltre un mese e mezzo di stop è tanta ma anche noi abbiamo dovuto fare i conti con la crescita esponenziale dei contagiati nella nostra città. Per cautela abbiamo ritenuto opportuno sospendere gli allenamenti per circa un mese, probabilmente questa pausa non ci permetterà di arrivare nelle migliori condizioni fisiche e tecnico-tattiche alla difficile partita di domenica, ma abbiamo preferito dare priorità alla tutela degli atleti rispetto ai risultati».

Questo invece il pensiero di coach Cassone: «Sappiamo che sarà una partita impegnativa, sicuramente L’Andria nelle prime giornate ha dimostrato di essere ben altra squadra rispetto allo scorso anno. Mi aspetto un avversario carico e determinato a riscattare il passo falso interno della scorsa settimana.

Nonostante le difficoltà dovute ai pochi allenamenti effettuati, sono però convinto che i ragazzi ce l’hanno messa tutta per non arrivare alla partita impreparati e per giocarsela alla pari».

Continua, intanto, il lavoro del settore giovanile che quest’anno sta lavorando sullo sviluppo delle categorie di ingresso del settore giovanile (under 13/15), cercando di formare anche un gruppo femminile, che possa affacciarsi al più presto all’attività agonistica. Nei mesi scorsi è stata anche avviata una partnership con le scuole primarie del secondo circolo didattico di Fasano e con la Scuola media “Bianco-Pascoli” che ha permesso a circa centocinquanta bambini e ragazzi di conoscere e praticare la pallamano sotto la supervisione dei tecnici della Innotech Serra Fasano.

Infine, a causa dell’alto numero dei contagi in tutta la regione, la federazione, in settimana, ha comunicato il differimento dell’inizio del campionato under 15 maschile, girone Puglia, con Guarini e compagni che scenderanno in campo la prima volta mercoledì 23 febbraio, sul campo della UISP 80 Putignano.