La Junior a Carpi per la prima trasferta del 2022

Primo impegno esterno del 2022 per la Junior Fasano, che alle 18 di sabato, 29 febbraio, affronterà il Carpi nella gara valida per la 2^ giornata di ritorno della Serie A Beretta.

Match indubbiamente insidioso per la capolista, che sfiderà un avversario completo in ogni ruolo, ulteriormente rafforzatosi con l’arrivo del terzino Kreshnik Kasa, e che, soprattutto tra le mura amiche, ha sempre ben figurato nonostante i soli sei punti maturati nel girone d’andata.

«Siamo consapevoli di dover affrontare una gara impegnativa– ha dichiarato al termine della sfida di ieri il tecnico Francesco Ancona – il Carpi è un’ottima squadra e credo che la classifica non rispecchi il suo reale valore. Sarà una partita importante sia dal punto di vista della classifica sia per l’aspetto mentale a pochissimi giorni dall’esordio in Coppa Italia».

L’incontro, che sarà trasmesso gratuitamente in streaming sul portale ElevenSports, sarà arbitrato dai sig.ri Marco Di Domenico e Lorenzo Fornasier.

Il quadro completo di giornata: Rubiera-Merano, Carpi-Junior Fasano, Bressanone-Cassano Magnago, Trieste-Bolzano (rinviata), Conversano-Siracusa, Pressano-Appiano. Riposerà il Sassari.