Junior Fasano, Albin Jarlstam rinnova fino a giugno 2024

Rinviato causa covid il big match tra Lg Umbyracing Futura Teramo e il Podio Volley Fasano

In ottemperanza a quanto previsto dal Protocollo Fipav covid 19, si comunica il rinvio a data da destinarsi della gara tra Lg Umbyracing Futura Teramo e il Podio Volley Fasano in programma giorno 08. 01. 2022 e valida per la undicesima giornata del campionato di serie B2 girone L.