La Junior Fasano chiude il 2022 ospitando il Bressanone

Ultimo impegno di un ottimo anno per la Junior Fasano, attesa alle 19 di sabato, 18 dicembre, dal match casalingo contro il Bressanone, valido per la 13^ ed ultima giornata d’andata della Serie A Beretta.

Smaltita la sconfitta, prima stagionale, subita nel derby di Conversano, Flavio Messina e compagni stanno lavorando con il piglio giusto per tornare subito al successo, sigillando il primo posto al giro di boa, ma dovranno indubbiamente fare i conti con il Bressanone dell’allenatore-giocatore Davor Cutura, quinto in classifica a quattro punti dai fasanesi.

Di assoluto valore infatti l’organico del team alto-atesino, nel quale figurano atleti di prima fascia come Stefano Arcieri, Valerio Sampaolo, Ardian Iballi, Arnad Hamzic, lo stesso esperto tecnico serbo-spagnolo e l’ultimo arrivato Gianluca Dapiran.

Obiettivo del club brissinese è indubbiamente quello di terminare tra le prime quattro per accedere ai Play-Off Scudetto, motivazioni che rendono dunque la sfida della palestra Zizzi un autentico scontro diretto. Anche per tali ragioni grande è la voglia di far bene della compagine biancazzurra, con il tecnico Francesco Ancona che dichiara: «Abbiamo voglia di tornare in campo per rimetterci alla prova in un'altra importante partita. La squadra sta bene e siamo pronti».

La partita tra Junior e Bressanone, che sarà trasmessa gratuitamente in diretta sul portale ElevenSports, sarà arbitrata dai sig.ri Carlo Dionisi e Stefano Maccarone. Biglietti disponibili domani sera in prevendita nella palestra Zizzi, dalle 19 alle 20.30, o direttamente sabato al botteghino, aperto dalle ore 18.

Gli incontri del 13° turno: Bolzano-Conversano, Siracusa-Carpi, Appiano-Rubiera, Merano-Sassari, Junior Fasano-Bressanone (ore 19), Pressano-Trieste. Riposerà il Cassano Magnago.

Recupero 11^ giornata: Appiano-Conversano 31-37

Classifica: Junior Fasano 19, Conversano, Sassari e Pressano 17, Bressanone 15, Merano 12, Bolzano 11, Trieste 10, Appiano e Cassano Magnago* 9, Carpi 4, Siracusa e Rubiera 2. *Riposo non effettuato