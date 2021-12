Prima sconfitta stagionale per la Junior Fasano, ieri sera superata per 35-33 dal Conversano nel derby valido per la 13^ giornata della Serie A Beretta.

Sfida vibrante ed equilibrata sino al termine quella del Pala San Giacomo, con l’avvio di gara favorevole al team fasanese, avanti sul 4-6 al 10’ e brava, nonostante la squalifica diretta rimediata da Zeljko Bhearevic al 16’, a spingersi sino al +3 del 20’ (10-13). Sul finale della prima frazione i locali ricucivano il gap sino al 16-16 dell’intervallo, prologo di una fase iniziale della ripresa dall’andamento analogo. Ancora sulla parità infatti il punteggio al 40’ (21-21) ed al 53’ (29-29), con la Junior, trascinata in avanti dalle reti di un sontuoso Filippo Angiolini (miglior realizzatore di serata con 10 marcature), a contatto con i padroni di casa sino a pochi frangenti dalla conclusione. I minuti finali però, si rivelavano favorevoli alla compagine biancoverde, che con un break di 3-0 si portava sul 32-29 al 56’, gestendo il margine acquisito sino al 35-33 della sirena.

Incassato il primo stop stagionale, con Flavio Messina e compagni comunque calorosamente applauditi dagli oltre 200 sostenitori biancazzurri presenti in trasferta, il sodalizio presieduto da Francesco Renna è ora atteso dal match casalingo di sabato prossimo contro il Bressanone, ultimo del girone d’andata ed importante per dimenticare subito la sconfitta e per blindare il primo posto alla vigilia del lungo stop natalizio.

Amaro in bocca, ma anche soddisfazione per la prestazione del Pala San Giacomo emerge dalle parole del tecnico fasanese Francesco Ancona: <<Mi dispiace per la sconfitta, però ritengo che la mia squadra esca ancora più forte da questo derby, perché c’è la consapevolezza che potevamo vincere in maniera importante contro un valido avversario. Peccato per l’uscita prematura dal campo di Beharevic che ha un po’ destabilizzato la nostra difesa, ma nonostante questo abbiamo avuto la forza di restare in partita fino alla fine, e se non fosse per le tante occasioni sbagliate dai sei metri, avremmo comunque portato a casa il bottino pieno. In ogni caso usciamo rinforzati da questa sconfitta, sicuri che il meglio deve ancora venire>>.

TABELLINO

Conversano-Junior Fasano: 35-33 (16-16 p.t.)

Conversano: Di Caro, Moretti 2, Sciorsci 3, Giannoccaro 1, Degiorgio (6), Di Giandomenico, Nelson 9, Possamai 1, Alfarano, Rossetto 8, Saitta, Lupo 2, Abdurahmanovic, Radovcic 3, Giannuzzi. All.: Alessandro Tarafino.

Junior Fasano: Sibilio, Grassi, Angiolini 10, Boggia, Sperti 3, Pugliese 1, Notarangelo 1, Messina 7, Fovio, Franceschetti 4, Vinci, Beharevic, Hjortembo, Lapadula, Pinto, Jarlstam 7. All.: Francesco Ancona.

Arbitri: Cardone-Cardone.

Risultati del 12° turno: Rubiera-Bolzano 23-33, Carpi-Pressano 14-25, Cassano Magnago-Merano 25-25, Sassari-Siracusa 29-26, Trieste-Appiano 25-21, Conversano-Junior Fasano 35-33. Ha riposato il Bressanone.

Classifica: Junior Fasano 19, Sassari e Pressano 17, Conversano** e Bressanone 15, Merano 12, Bolzano 11, Trieste 10, Appiano** e Cassano Magnago* 9, Carpi 4, Siracusa e Rubiera 2. *Riposo non effettuato (una gara in più) **Una gara da recuperare (Appiano-Conversano il 15/12)

Prossimo turno (18/12): Bolzano-Conversano, Siracusa-Carpi, Appiano-Rubiera, Merano-Sassari, Junior Fasano-Bressanone (ore 19), Pressano-Trieste. Riposerà il Cassano Magnago.