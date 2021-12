È tempo di derby per la Junior Fasano

Messo in cassaforte il matematico primo posto al termine del girone d’andata, e dunque conquistato il ruolo di testa di serie numero uno alle prossime Finals di Coppa Italia, è sempre alta la tensione in casa Junior Fasano, attesa alle 19 di sabato, 11 dicembre, dal sentitissimo derby del Pala San Giacomo contro il Conversano, valido per il 12° turno della Serie A Beretta.

Reduce dalla sconfitta casalinga di misura contro il Pressano per 27-28 nel recupero della 10^ giornata, la formazione biancoverde è comunque, indubbiamente, squadra temibile, come testimoniato dalla scorsa splendente stagione (vittoria di Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa), e dalle recenti ottime prestazioni in Ehf European Cup, con gli uomini di Alessandro Tarafino che hanno mancato di un soffio la qualificazione agli ottavi di finale della competizione.

Attualmente, la compagine capitanata dal fasanese Umberto Giannoccaro, ex della gara al pari di Demis Radovcic (così come Vito Fovio, Carlo Sperti e Zeljko Beharevic sul fronte opposto) insegue la Junior a sei lunghezze di distanza con una gara in meno, e certamente scenderà in campo davanti ai propri tifosi con l’obiettivo di riscattare le vicine delusioni e ridurre il distacco dalla vetta.

Dal canto loro, Flavio Messina e compagni, pur consci delle difficoltà dell’impegno, puntano a proseguire con la striscia d’imbattibilità, avviata all’inizio dell’attuale campionato, ed a regalare un’ulteriore soddisfazione ai supporters biancazzurri, così come dichiarato dal tecnico fasanese Francesco Ancona: «Siamo in un ottimo stato di forma e la continuità dei risultati ne sono la prova, ma il derby è una cosa diversa, tutto si azzera. Siamo consapevoli della forza del Conversano, ma allo stesso tempo sappiamo che possiamo fare bene e giocarcela alla pari».

La sfida pugliese del Pala San Giacomo, che sarà trasmessa in diretta gratuita sul portale ElevenSports, sarà arbitrata dai sig.ri Ciro e Luciano Cardone. I biglietti per il settore ospiti saranno disponibili in prevendita nella palestra Zizzi dalle 19 alle 20.30 nelle serate di oggi, giovedì 9, e domani, venerdì 10, oltre che direttamente al botteghino del palazzetto conversanese.

Il quadro completo del 12° turno: Rubiera-Bolzano, Carpi-Pressano, Cassano Magnago-Merano, Sassari-Siracusa, Trieste-Appiano, Conversano-Junior Fasano (ore 19). Riposerà il Bressanone.

Classifica: Junior Fasano 19, Sassari, Pressano e Bressanone* 15, Conversano** 13, Merano 11, Appiano** e Bolzano 9, Cassano Magnago* e Trieste 8, Carpi 4, Siracusa e Rubiera 2. *Riposo non effettuato (una gara in più) **Una gara da recuperare (Appiano-Conversano il 15/12)