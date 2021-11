Continua la corsa al vertice della Serie A Beretta per la Junior Fasano, ieri vittoriosa a Sassari per 27-29 nel big match valido della 10^ giornata.

Gara equilibrata e divertente al Pala Santoru, con la compagine biancazzurra, protagonista di una prestazione decisamente autorevole su entrambi i fronti del campo, che già dopo 3’ si spingeva sul +2 (1-3), resisteva al ritorno dei locali (i quali al 7’ impattavano sul 4-4) e rimetteva la testa avanti, allungando fino al +3 del 20’ (9-12).

Chiusa la prima frazione in vantaggio sul 12-14, Flavio Messina e compagni gestivano bene l’incontro anche in avvio di ripresa (18-21 al 42’), prima della reazione della formazione sarda che al 47’ metteva la testa avanti sul 23-22. Non cedeva però la Junior, che con un break di 3-0 operava l’immediato contro-sorpasso (23-25 al 51’) portando definitivamente l’inerzia della sfida dalla propria parte.

Vani infatti i tentativi finali del Sassari di riagguantare il team fasanese, vittorioso alla sirena per 29-27 ed atteso sabato prossimo dall’incontro casalingo delle 16.30 contro il Cassano Magnago.

Grande la felicità in casa biancazzurra per il 10° risultato utile consecutivo in campionato (nove vittorie e un pareggio, unico club finora imbattuto), con il tecnico Francesco Ancona che non nasconde la soddisfazione per il risultato e per la prova corale mostrata al cospetto di un grande avversario: «I ragazzi sono stati immensi, abbiamo condotto sempre la partita, e quando il Sassari è rientrato siamo stati bravi a non mollare, reagendo subito e conquistando una vittoria meritata. Indubbiamente oggi siamo stati protagonisti di una prestazione da grande squadra che merita questa classifica, ma con umiltà dobbiamo continuare a lavorare per migliorare ulteriormente e per dare continuità al nostro percorso».

TABELLINO

Raimond Sassari-Junior Fasano: 27-29 (12-14 p.t.)

Raimond Sassari: Spanu, Pereira 2, Mura, Nardin 5, Bargelli 5, Querin 5, Del Prete, Delogu, Halilkovic, Leban, Bomboi, Bardi 1, Bronzo 4, Mbaye, Brzic 1, Vrdoljak 4. All.: Filiberto Kokuca.

Junior Fasano: Sibilio, Grassi, Angiolini 5, Sperti 1, Pugliese, Notarangelo 5, Messina 2, Fovio, Franceschetti 6, Vinci, Beharevic, Hjortembo 2, Pinto, Jarlstam 8. All.: Francesco Ancona.

Arbitri: Riello-Panetta.

Risultati del 10° turno della Serie A Beretta: Rubiera-Trieste 26-34, Carpi-Bolzano 23-24, Sassari-Junior Fasano 27-29, Cassano Magnago-Siracusa 25-16, Bressanone-Appiano 39-34, Conversano-Pressano (8/12). Ha riposato il Merano.

Classifica: Junior Fasano 17, Bressanone* 14, Conversano** e Sassari 13, Pressano** 11, Merano 10, Appiano e Bolzano 9, Cassano Magnago* 8, Trieste 6, Carpi 4, Siracusa* e Rubiera 2. *Riposo non effettuato (una gara in più), **Una gara da recuperare.

Prossimo turno: Bolzano-Sassari, Junior Fasano-Cassano Magnago, Trieste-Carpi, Appiano-Conversano, Merano-Bressanone, Pressano-Rubiera. Riposerà il Siracusa.