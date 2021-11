Matematica la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia per la Junior Fasano

Week-end da spettatori interessati per gli atleti della Junior Fasano, fermi nella 9^ giornata per il turno di riposo previsto dal calendario della Serie A Beretta 2021/22. Tra le inseguitrici, le vittorie di Conversano e Sassari hanno accorciato il vantaggio in vetta alla classifica degli uomini allenati da Francesco Ancona, che però, grazie ai nove punti di margine sulla nona in graduatoria, possono già festeggiare con quattro partite d’anticipo la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia.

In attesa della manifestazione in programma a Salsomaggiore Terme dal 17 al 21 febbraio prossimi, massima è la concentrazione in casa biancazzurra in vista dell’atteso scontro diretto di sabato in terra sarda, gara nella quale dovrebbe rientrare tra i convocati capitan Flavio Messina, assente a Siracusa, mentre più lunghi saranno i tempi di recupero per Simone Angeloni, alle prese con un infortunio allo scafoide.

Risultati del 9° turno: Pressano-Sassari 24-28, Carpi-Rubiera 21-15, Bolzano-Bressanone 26-39, Merano-Siracusa 25-21, Trieste-Conversano 25-29, Appiano-Cassano Magnago 28-27. Ha riposato la Junior Fasano.

Classifica: Junior Fasano 15, Sassari e Conversano 13, Bressanone* 12, Pressano 11, Merano* 10, Appiano 9, Bolzano 7, Cassano Magnago 6, Carpi e Trieste* 4, Rubiera e Siracusa* 2. *Riposo non effettuato (una partita in più).

Prossimo turno (27/11): Rubiera-Trieste, Carpi-Bolzano, Cassano Magnago-Siracusa, Sassari-Junior Fasano (ore 18.30, diretta su ElevenSports), Bressanone-Appiano, Conversano-Pressano. Riposerà il Merano.

In procinto di cominciare è invece l’avventura in Serie B della Pallamano Fasano, team gemellato con la Junior, inserito nel girone Puglia-Calabria insieme a Crotone, Altamura, Fidelis Andria, Conversano, Noci, Putignano e Serra Fasano.

La squadra, allenata da Giuseppe Crastolla e costituita in gran parte da atleti under 20 della prima squadra, si è ben comportata nel triangolare amichevole vinto contro Conversano e Serra nello scorso fine settimana, dimostrando di esser pronta all’esordio in campionato previsto ad Altamura giovedì prossimo, 25 novembre.