Vittoria della Junior Fasano contro l'Albatro Siracusa

In certe partite ci vuole soprattutto concentrazione: la Junior Fasano ne ha avuta da vendere ieri a Siracusa, garantendosi un sabato sera senza troppi problemi e un rientro in campo da capolista indiscussa dopo il riposo di sabato prossimo. Solo nella prima metà del secondo tempo l'Albatro ha mostrato qualche velleità di rientrare in partita, correndo a mille all'ora e rosicchiando qualcuna delle sette reti di svantaggio con cui si era chiusa la prima frazione (7-14 all'intervallo).

La svolta della partita su una sospensione per due minuti di Beharevic: sembrava il momento più difficile per gli uomini di Francesco Ancona, con un uomo in meno, gli avversari in rimonta e qualche problemino di fiato corto, con le assenze degli specialisti Messina e Angeloni ad annullare la possibilità di cambi in difesa. Ma proprio sul più bello per loro, i padroni di casa hanno ceduto di schianto; brava la Junior a cogliere l'attimo e a infilare un parziale di 4-0 fatto di palle rubate e contropiede facili: scaduta la sospensione ha segnato addirittura Beharevic, guardandosi parecchio attorno in cerca dell'assist prima di approfittare di tanto bendidìo solo davanti a Randes. Lì la partita è finita.

Concentrazione, sì: il primo tempo dei biancoazzurri di ieri sera non somiglia per niente a quello di assenza ingiustificata dell'anno scorso, che aveva compromesso la vittoria. Stavolta la Junior è partita con la spina ben attaccata e ha subìto solo tre reti nei primi dodici minuti, giocando molto bene anche in attacco e scavando un fosso già decisivo a un quarto di gara, con il piglio di chi vuol far capire chi comanda. Dopo la pioggerella dell'inizio di ripresa, i biancoazzurri hanno rialzato il ritmo e non ce n'è stato più per nessuno. In evidenza il giovane Pinto, miglior marcatore di serata per la Junior con sette reti, che dovrà crescere in difesa ma che in attacco è già pronto almeno per le squadre di coda.

Adesso viene il bello: dopo il riposo, obiettivo non perdere troppo ritmo-gara, la capolista concluderà il girone d'andata con gli scontri diretti a Sassari, col Cassano in casa, a Conversano e, prima del Ramadan di gennaio, Bressanone in casa. Ci sarà da divertirsi ancora.

Albatro Siracusa-Junior Fasano 21-29

Junior Fasano: Fovio, Vinci, Sibilio, Grassi, Angiolini 5, Sperti 6, Pugliese 3, Notarangelo 2, Franceschetti 1, Beharevic 1, Hjørtembo, Pinto 7, Järlstam 4. All. Ancona.