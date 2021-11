Riprende oggi la Serie A Beretta con Siracusa-Junior Fasano

Dopo un week-end di riposo per gli impegni della Nazionale, ripartirà oggi, sabato 13 novembre, la Serie A Beretta 2021/22, con la capolista Junior Fasano impegnata alle 18.30 a Siracusa in casa dell’Albatro.

La sfida, valida per l’8^ giornata, si preannuncia certamente non priva di ostacoli per Flavio Messina e compagni, attesi da un team alla ricerca di punti preziosi per la salvezza e comunque ben comportatosi in questo avvio di stagione, a livello di gioco mostrato, nonostante la classifica ad oggi sfavorevole. La compagine allenata da Peppe Vinci presenta infatti ottime individualità, tra le quali quelle degli ex biancazzurri Vito Claudio Marino, Maximo Murga e Marko Bobicic, e, per ampi tratti delle gare finora disputate, ha dimostrato di potersela giocare contro chiunque.

Analogamente motivata a far bene è come ovvio la Junior, che, nel pieno rispetto del club siciliano, punta al bottino pieno per conservare la vetta della classifica prima del turno di riposo e della seguente trasferta a Sassari.

«Contro il Siracusa sarà molto importante essere concentrati, cercando di riprendere subito il ritmo gara dopo il riposo dello scorso fine settimana – dichiara il tecnico fasanese Francesco Ancona – Affronteremo una squadra ostica che in casa cercherà di prendere punti importanti, ma abbiamo lavorato per farci trovare pronti come sempre».

L’incontro del Pala “Pino Corso”, con fischio d’inizio alle 18.30, sarà arbitrato dai sig.ri Carlo Dionisi e Stefano Maccarone, e sarà trasmesso in diretta streaming gratuita sul portale ElevenSport.

Il quadro completo dell’8° turno: Sassari-Appiano, Siracusa-Junior Fasano, Conversano-Rubiera, Bressanone-Carpi, Merano-Trieste, Cassano Magnago-Pressano. Riposerà il Bolzano.

Classifica dopo il recupero tra Sassari e Conversano (32-32): Junior Fasano 13, Sassari* 11, Pressano* e Conversano* 9, Bressanone 8, Bolzano 7, Cassano Magnago* e Merano 6, Appiano* e Trieste 4, Rubiera*, Carpi* e Siracusa 2. *Riposo già effettuato.