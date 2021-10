Successo roboante per la Junior Fasano, vince contro il Bolzano

Successo roboante per la Junior Fasano, vittoriosa nel pomeriggio di sabato 23 ottobre con un perentorio 35-23 sul Bolzano, nell’incontro disputato nella palestra Zizzi e valido per la 6^ giornata della Serie A Beretta.

Devastante l’impatto al match della compagine biancazzurra, che piazzava nei primi 9’ un break di 10-2 che stordiva il team alto-atesino, incapace di reagire alla grinta ed alla tecnica dei locali, magistrali in difesa, con un Vito Fovio perfetto, ed efficaci sul fronte offensivo, con una gran varietà di soluzioni al tiro vincenti.

Flavio Messina e compagni chiudevano la prima frazione avanti sul 20-7, e nulla cambiava nel secondo tempo nonostante le numerose rotazioni e l’ampio minutaggio concesso a tutti gli uomini a referto. Il vantaggio fasanese toccava il +15 al 45’ (29-14), con la partita che si chiudeva nel visibilio degli spettatori di casa sul 35-23 a favore della Junior, che resta in testa alla classifica e che attende sabato prossimo il Merano, nuovamente a Fasano.

«Era importante dimenticare subito la delusione di Appiano e lo abbiamo fatto con una grandissima prestazione oggi – dichiara l’allenatore Francesco Ancona – I ragazzi erano concentratissimi, sapevano che non avrebbero mai dovuto mettere il Bolzano in condizione di giocarsi la partita in condizioni di equilibrio, e sono stati bravi a dettare i ritmi fin dal primo istante e a non far mai entrare gli avversari in gara. Sono molto contento per il contributo di tutti, prezioso come dimostra il risultato invariato anche nella ripresa, ma da lunedì dobbiamo pensare al Merano, altro team ostico da affrontare, con la certezza che ci faremo trovare pronti».

Tabellino

Junior Fasano-Bolzano: 35-23 (20-7 p.t.)

Junior Fasano: Sibilio, Grassi 1, Angiolini 3, Angeloni 1, Boggia 1, Sperti 3, Pugliese 3, Notarangelo 6, Messina 3, Fovio, Franceschetti 5, Vinci, Beharevic, Lapadula 1, Pinto, Jarlastam 8. All.: Francesco Ancona.

Bolzano: Hermones, Sonnerer 7, Ladakis 3, Walcher 4, Plattner, Pasini, Rossignoli, Rottensteiner, Mathà 2, Udovicic 1, Turkovic 3, Gligic 1, Gasser, Mizzoni 2. All.: Mario Sporcic.

Arbitri: Cardone-Cardone.

Risultati 6^ giornata: Siracusa-Appiano 21-20, Junior Fasano-Bolzano 35-23, Bressanone-Rubiera 27-15, Cassano Magnago-Trieste 28-20, Merano-Pressano 22-27, Sassari-Conversano (si disputerà il 10/11). Ha riposato il Carpi.

Classifica: Junior Fasano 11, Sassari** e Bressanone 8, Pressano* 7, Conversano** e Merano 6, Appiano e Bolzano 5, Trieste e Cassano Magnago* 4, Rubiera*, Carpi* e Siracusa 2. *Riposo già effettuato. **Riposo già effettuato ed una gara da recuperare.

Prossimo turno (30/10): Carpi-Conversano, Rubiera-Cassano Magnago, Bolzano-Siracusa, Junior Fasano-Merano (ore 19), Pressano-Bressanone, Trieste-Sassari. Riposerà l’Appiano.