Trasferta alto-atesina per la Junior Fasano

Archiviato il week-end di riposo previsto in calendario, nel corso del quale Vito Fovio e compagni hanno disputato un allenamento congiunto con il Fondi, ripartirà sabato prossimo, 16 ottobre, la Serie A Beretta, con la Junior Fasano che sarà impegnata nel quinto turno nell’ostica trasferta di Appiano sulla Strada del Vino.

Positivo l’avvio di stagione del team alto-atesino, vittoriosi contro il Carpi all’esordio e poi bravi a fermare tra le mura amiche sul pari Pressano e Bolzano, prima della sconfitta di misura rimediata a Merano nell’ultima giornata. La compagine allenata da Adam Klimek ha conservato la medesima ossatura dello scorso campionato, sostituendo il partente Aleksandr Semikov con Uros Lazarevic, e darà certamente filo da torcere alla formazione biancazzurra, attuale capolista del torneo.

«La pausa ci ha permesso di riprendere il lavoro atletico e di recuperare chi era in deficit di condizione – dichiara il tecnico Francesco Ancona – e siamo pronti ad affrontare questa complicata trasferta. Giocheremo contro un’ottima squadra, molto fisica, che farà di tutto per ottenere i due punti tra le mura amiche, ma daremo il massimo per mantenere la testa della classifica».

Dirigeranno la sfida del PalaRaiffeisen, che avrà inizio alle ore 19 e che sarà come sempre trasmessa in diretta streaming sul portale ElevenSports, i sig.ri Alex Passeri e Stefano Rinaldi.

Completano il quadro di giornata le gare Carpi-Cassano Magnago, Bolzano-Merano, Trieste-Bressanone, Pressano-Siracusa e Rubiera-Sassari. Riposerà il Conversano.