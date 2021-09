Disposizioni relative all’ingresso del pubblico in occasione della gara Junior Fasano-Pressano

In riferimento alle normative tuttora vigenti, che limitano ancora la presenza del pubblico nelle strutture indoor al 35% dei posti totali disponibili, sarà possibile accogliere nella palestra Zizzi esclusivamente 100 spettatori, muniti di Green Pass, con l’obbligo di indossare sempre la mascherina.

Per assistere al match tra Junior Fasano e Pressano, in programma alle ore 19 di sabato 2 ottobre, occorrerà dunque munirsi di titoli di ingresso, disponibili al prezzo di 5€ (senza alcuna distinzione di età) in prevendita esclusivamente nelle giornate di giovedì 30 settembre e venerdì 1° ottobre, dalle 19 alle 20.30 nella palestra Zizzi.

Al fine di velocizzare le procedure di controllo, è opportuno per gli spettatori giungere con congruo anticipo in palestra, raggiungendo poi il posto prescelto.